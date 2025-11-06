Заболеваемость туберкулезом в КР незначительно снизилась, а смертность выросла

В Кыргызстане в течение 2024 года зарегистрировано 3 тысячи 583 новых случая туберкулеза, в том числе 66 — в системе ГСИН. Об этом говорится в материалах Центра электронного здравоохранения.

Согласно обзору, показатель заболеваемости незначительно уменьшился (на 5,9 процента), составив 49,6 на 100 тысяч населения.

При этом показатель смертности от туберкулеза по республике, напротив, незначительно вырос, составив 2,8 на 100 тысяч населения.

Фото из обзора ЦЭЗ. Данные МЗ КР