Общество

Заболеваемость туберкулезом в КР незначительно снизилась, а смертность выросла

В Кыргызстане в течение 2024 года зарегистрировано 3 тысячи 583 новых случая туберкулеза, в том числе 66 — в системе ГСИН. Об этом говорится в материалах Центра электронного здравоохранения.

Согласно обзору, показатель заболеваемости незначительно уменьшился (на 5,9 процента), составив 49,6 на 100 тысяч населения.

При этом показатель смертности от туберкулеза по республике, напротив, незначительно вырос, составив 2,8 на 100 тысяч населения.

из обзора ЦЭЗ
Фото из обзора ЦЭЗ. Данные МЗ КР
Ранее сообщалось, что практически каждый третий человек на Земле — носитель туберкулезной палочки, но иммунитет человека не дает ей размножаться. Только 5-10 процентов инфицированных в течение жизни могут заболеть туберкулезом.
