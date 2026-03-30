В учебном центре МВД открыли ресурсный центр по вопросам ВИЧ и туберкулеза

В республиканском учебном центре МВД запустили новый ресурсный центр и специализированный учебный модуль для курсантов. Об этом сообщили в ПРООН.

Новая площадка оснащена современным оборудованием и станет базой для тренингов по профилактике ВИЧ и туберкулеза. Главная цель — обучить сотрудников милиции недискриминационным подходам при работе с населением и ключевыми группами риска. Специальный учебный модуль включает алгоритмы направления граждан в профильные службы и правила личной безопасности личного состава.

«Обучение по вопросам ВИЧ и туберкулеза имеет очень важное значение для повышения профессиональных знаний сотрудников, а также для их личной безопасности», — отметил начальник учебного центра Бакыт Дубанаев.

Эта инициатива реализована при поддержке ПРООН и Глобального фонда в рамках программы по преодолению правовых барьеров в доступе к медицинским услугам.

В ПРООН подчеркивают, что работа с МВД — часть долгосрочной стратегии по укреплению системы здравоохранения. За 14 лет сотрудничества с Минздравом удалось достичь значимых результатов: более 14 тысяч человек прошли скрининг, а успешность лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза выросла с 52 до 74 процентов. Проект обеспечивает бесперебойные поставки антиретровирусной терапии и диагностических реагентов, внося вклад в национальную политику «Здоровый человек — процветающая страна».