Власть

В ЖК призывают разработать госпрограмму по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу

Депутат призвала кабинет министров ускорить принятие программы по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу на 2026-2030 годы. Об этом Жылдыз Эгенбердиева заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, Глобальный фонд предусматривает грантовое финансирование в случае, если страна обеспечит исполнение ряда обязательств, в частности, должна быть утверждена национальная стратегия и обеспечено государственное софинансирование.

Жылдыз Эгенбердиева пояснила, что без принятия программы республика не сможет пройти очередную верификацию Глобального фонда по финансированию ВИЧ и туберкулеза на 2026-2030 годы.

Также она отметила рост заболеваемости сифилисом и добавила, что надо ускорить принятие национальной стратегии.
