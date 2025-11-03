Трамп: У США достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна имеет больше всего в мире ядерного оружия — достаточно, чтобы взорвать мир 150 раз. Об этом он сообщил CBS News.

В интервью Дональд Трамп сказал, что Россия и Китай проводят ядерные испытания, но не сообщают об этом официально. По его словам, подобные испытания проходят также в Северной Корее и Пакистане.

«Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытаний. У нас достаточно оружия, чтобы взорвать мир 150 раз», — сказал Дональд Трамп.

Президент добавил, что обсуждал тему ядерного вооружения с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, необходимо искать пути к сокращению ядерных запасов, но конкретных мер он пока не назвал.

В Кремле уже предупредили, что Россия ответит, если кто-либо нарушит действующий мораторий на испытания. В то же время и Москва, и Вашингтон заявляют о готовности к диалогу по вопросам безопасности.

Ранее на слова Дональда Трампа начать испытания ядерного оружия отреагировала ООН.

«Ядерные испытания не должны быть допущены ни при каких обстоятельствах», — сказал представитель ООН Фархан Хак.

Он напомнил, что за последние 80 лет проведено более 2 тысяч ядерных испытаний имело разрушительные последствия.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в 1996 году, но еще не вступил в силу, так как его не ратифицировали все страны, включая Россию и США.