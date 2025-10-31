В ООН отреагировали на заявления Трампа начать в США испытания ядерного оружия

В ООН отреагировали на заявления Дональда Трампа начать в США испытания ядерного оружия.

«Ядерные испытания не должны быть допущены ни при каких обстоятельствах», — заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак, комментируя поручение американского президента о намерении возобновить ядерные испытания впервые за десятилетия.

Читайте по теме Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия

«Генеральный секретарь неоднократно заявлял, что нынешние ядерные риски и так крайне высоки, а любые действия, которые могут привести к просчету или эскалации с катастрофическими последствиями, должны быть исключены», — сказал он.

Сославшись на главу Организации Объединенных Наций, Фархан Хак заявил о необходимости помнить о разрушительных последствиях более чем 2 тысяч ядерных испытаний, проведенных за последние 80 лет.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний принят Генеральной Ассамблеей 10 сентября 1996 года и открыт для подписания всеми государствами. Он еще не вступил в силу, так как ратифицирован не всеми странами. В числе тех, кто не ратифицировал документ, — Россия и Соединенные Штаты.