У Кыргызстана появился новый национальный символ — снежный барс. Его силуэт теперь официально утвержден в качестве логотипа страны и будет украшать награды, монеты, памятные медали и даже архитектурные объекты. Автор этого образа — дизайнер Нурбек Насыранбеков, чья команда из студии iMedia превратила величественного горного хищника в символ внутренней силы и движения вперед.

В беседе с 24.kg Нурбек Насыранбеков рассказал, как создавался барс — от первых карандашных набросков до утверждения кабмином, почему он убежден, что логотип должен быть доступен каждому, и как барс стал отражением характера самой республики.

Фото кабмина. Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ

— Нурбек, расскажите, с чего началась работа над логотипом снежного барса?

— Идея принадлежала кабмину. Цель — закрепить за Кыргызстаном образ барса как национального символа, ведь снежный барс встречается на гербах и эмблемах многих стран и городов. Министерство природных ресурсов объявило общенациональный конкурс, но его результаты комиссию не устроили. После этого нас пригласили доработать концепцию. Мы подготовили пять-шесть вариантов, три из них понравились, и один — тот, который в итоге утвердили.

— Как проходил сам процесс создания?

— Все шло в рабочем порядке. Мы рисовали, презентовали, получали комментарии, дорабатывали и снова показывали. Были совещания в кабмине. Самое сложное — согласование. Когда работаешь с государственными структурами, всегда много уровней утверждения. Но это нормальная профессиональная рутина.

— Что было самым трудным с точки зрения творчества?

— Передать характер животного. Барс — величественный, живущий высоко в горах, спокойный, но сильный. Хотелось сохранить этот баланс, чтобы в изображении чувствовались мощь и внутренняя свобода.

— Да. Барс шагает с правой лапы и движется вправо — это символ движения вперед, в будущее. Голова приподнята, взгляд направлен вперед, хвост изогнут — все это подчеркивает решимость и уверенность.

— Почему выбрали именно такой реалистичный стиль?

— Мы делали разные варианты — от стилизованных до почти графичных. В итоге выбрали реалистичный, чтобы подчеркнуть самого барса как живой символ, а не просто декоративный элемент.

— Сколько времени ушло на создание финального дизайна?

— Примерно три месяца. Для государственного проекта это даже быстро. Всего было около 20–25 вариантов, если учитывать мелкие правки — хвост, изгиб лапы, направление взгляда.

— Кто работал над логотипом вместе с вами?

— Мы создавали его в дизайн-студии iMedia — я и Наргиза Кулатаева. Работали вдвоем, но консультировались с коллегами и художниками.

Фото 24.kg

— Сейчас кабмин утвердил порядок использования логотипа. Как вы относитесь к тому, что его применение регулируется постановлением?

— Я понимаю необходимость регулирования, но считаю, что логотип барса должен быть максимально открытым для использования. Его можно было бы сделать свободным, с открытой лицензией, чтобы каждый мог использовать для продвижения Кыргызстана. Ведь это не герб и не флаг, а символ страны, отражающий ее дух.

— Что для вас лично значит снежный барс?

— Это животное, которое уважает самого себя. Ему не важно, что о нем думают окружающие. Барс силен, спокоен и независим. Мне кажется, именно эти качества и должны ассоциироваться с КР.

— Может ли этот символ стать частью национального бренда республики на мировом уровне?

— Да, вполне. Главное, чтобы с ним дальше работали творческие люди — художники, дизайнеры, архитекторы. Чем больше он будет интегрирован в культуру, тем сильнее станет символ.

— Над чем бы вы хотели поработать дальше?

— Есть мечта — сделать современные школьные учебники с хорошим дизайном. Мы давно работаем с госсектором: разрабатывали гербовые стандарты, дизайн паспортов. Но в сфере образования хочется сделать что-то действительно новое и полезное.