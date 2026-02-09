Мать сбросила детей из окна пятого этажа в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, происшествие случилось в Таразе. Дети пяти и трех лет госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой и острым отеком мозга.

«У ребенка 2021 года рождения также выявили закрытый перелом бедренной кости со смещением костных отломков. Обоим детям провели КТ головного мозга, грудной клетки и костей таза, а также выполнили лапароцентез. Им назначили и провели операцию для снижения отека мозга», — говорится в сообщении.

По факту начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Отмечается, что в прошлом году в Павлодарской области произошел похожий трагический случай. Летом в одном из жилых домов Павлодара женщина выбросила из окна подъезда пятого этажа двоих малолетних сыновей, после чего выпрыгнула сама.

Всех троих с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Полуторагодовалый ребенок спустя двое суток скончался, старший мальчик выжил. Позже выяснилось, что женщина состояла на учете в специализированном медучреждении. Уголовное дело расследовали по фактам убийства и покушения на убийство малолетних.

По итогам судебного разбирательства мать малышей признали невменяемой и освободили от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением.