Мать сбросила детей из окна пятого этажа в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
По данным издания, происшествие случилось в Таразе. Дети пяти и трех лет госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой и острым отеком мозга.
«У ребенка 2021 года рождения также выявили закрытый перелом бедренной кости со смещением костных отломков. Обоим детям провели КТ головного мозга, грудной клетки и костей таза, а также выполнили лапароцентез. Им назначили и провели операцию для снижения отека мозга», — говорится в сообщении.
По факту начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.
Отмечается, что в прошлом году в Павлодарской области произошел похожий трагический случай. Летом в одном из жилых домов Павлодара женщина выбросила из окна подъезда пятого этажа двоих малолетних сыновей, после чего выпрыгнула сама.
Всех троих с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Полуторагодовалый ребенок спустя двое суток скончался, старший мальчик выжил. Позже выяснилось, что женщина состояла на учете в специализированном медучреждении. Уголовное дело расследовали по фактам убийства и покушения на убийство малолетних.
По итогам судебного разбирательства мать малышей признали невменяемой и освободили от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением.