Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека

В Новопокровке на предприятии по изготовлению газоблоков произошел взрыв, в результате которого погибли два рабочих. Об этом пишут пользователи соцсетей.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg информацию подтвердили.

По ее данным, 21 октября 2025 года в ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, опубликованная на одной из страниц Instagram, в которой сообщалось о взрыве на заводе в Иссык-Атинском районе.

При проверке информации установлено, что в ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение о взрыве на территории небольшого завода по производству газоблоков, расположенного в селе Новопокровка. В результате взрыва цементной цистерны на предприятии погибли два рабочих — Х.С., 1991 года рождения, и Б.А., 1964 года рождения, они скончались на месте от полученных травм.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, опрошены свидетели, назначены экспертизы для установления причин взрыва.

Проверка продолжается, по результатам расследования будет принято законное решение.