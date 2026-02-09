Девушка сорвалась в ущелье на базе «Кашкулак»: доставлена в реанимацию

В зоне отдыха «Кашкулак» произошел несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, 8 февраля около 21.40 в дежурную часть Аламединского УВД поступило сообщение о падении лыжницы в ущелье.

По данным следствия, гражданка Т.А., 2006 года рождения, приехала на базу вместе с друзьями для катания. Получив ски-пассы, компания вышла на трассу. Во время спуска девушка двигалась на высокой скорости, пробила веревочное ограждение, установленное у обрыва, и сорвалась вниз.

Пострадавшая оперативно доставлена в реанимационное отделение травматологического блока Национального госпиталя. По предварительным данным врачей, у нее диагностированы переломы обеих ног, левой руки и позвоночника.

По факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственные мероприятия продолжаются. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.