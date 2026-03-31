Гибель Натальи Наговицыной не повлияет на поток альпинистов в Кыргызстан

Гибель российской спортсменки Натальи Наговицыной на пике Победы в августе 2025 года не приведет к сокращению числа иностранных экспедиций в Кыргызстан. Об этом исполнительный директор Кыргызской ассоциации туристских организаций (КАТО) Нурбек Сапаров заявил в интервью РИА Новости.

Нурбек Сапаров подчеркнул, что альпинизм относится к специфическому виду туризму (сектор путешествий, связанный с повышенным риском и требующий специальной подготовки).

«Люди, которые идут на такие вершины, как пик Победы, знают все тонкости и реальную ситуацию. Это опытные профессионалы, осознающие риски. К сожалению, в горах ежегодно фиксируется один или два трагических случая, но это специфика отрасли», — отметил глава КАТО, отвечая на вопрос о возможном снижении или увеличении числа гостей-альпинистов из-за рубежа в предстоящем летом 2026 года новом сезоне восхождений.

Хроника событий на пике Победы

Трагедия на самой высокой точке Тянь-Шаня развернулась в конце прошлого лета:

12 августа 2025 года Наталья Наговицына получила тяжелую травму ноги при спуске на высоте примерно 7,2 тысячи метров.

Другие альпинисты неоднократно пытались эвакуировать пострадавшую в экстремальных погодных условиях. В ходе спасательной операции погиб один из участников.

25 августа 2025 года операцию официально прекратили. Альпинистка осталась на критической высоте с минимальным запасом еды и поврежденным снаряжением.