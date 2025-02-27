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Происшествия

Из-за несчастных случаев на производстве в 2024 году в КР погибло 64 человека

В 2024 году Службой по контролю и надзору трудового законодательства выявлено 158 несчастных случаев на производстве. Об этом говорится в материалах Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, в том числе тяжелые травмы получили 94 человека, 64 — погибли.

Для сравнения: в 2023-м по республике расследован 171 несчастный случай на производстве, в которых пострадало 192 человека, 81 — с летальным исходом.

Согласно Трудовому кодексу КР, в случае наступления инвалидности в результате причиненного вреда работнику увечьем, профессиональным заболеванием, иным повреждением здоровья или его смерти, связанных с исполнением им трудовых обязанностей, выплачивается единовременная компенсация в размере, определяемом кабмином.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321245/
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