Пережить зиму без болезней: советы терапевта Центра семейной медицины

Зима — испытание для иммунной системы из-за недостатка солнца, холода и сезонных вирусов. Терапевт Центра семейной медицины № 7 Айгуль Чолова рассказала 24.kg, как помочь себе пережить зиму без потери сил и здоровья.

— Как подготовить организм к зимнему периоду?

— Прежде всего важно вести здоровый образ жизни — отказаться от курения, алкоголя и других вредных привычек, иметь полноценный семи- или восьмичасовой сон, внедрить здоровый рацион, заниматься спортом, ходьбой на свежем воздухе, если есть возможность, то плаванием, одеваться по погоде.

В осенне-зимний период начинается рост острых респираторных вирусных инфекций, поэтому рекомендуется избегать мест скопления людей. Например, мамы с маленькими детьми часто гуляют в торговых центрах и рискуют подхватить вирусы, передаваемые воздушно-капельным путем.

После возвращения домой обязательно надо помыть руки и промыть верхние дыхательные пути.

В медицине есть специфическая иммунотерапия — вакцинация против гриппа перед началом эпидсезона. В первую очередь охватываем пациентов преклонного возраста с хроническими заболеваниями (обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, гипертония и так далее), часто болеющих детей.

Если за сезон человек болел более трех раз, это считается часто болеющим.

К сожалению, вакцины на всех желающих не хватит — только для группы риска. Минздрав закупил лишь около 64 тысяч доз, но прививку можно получить в частных медцентрах.

— Какие-то профилактические обследования нужно проходить перед зимой?

— Каждый человек ежегодно должен проходить профилактический медосмотр, и необязательно в зимний период. Надо сдать общий анализ крови, проверить уровень сахара, холестерина в крови, пройти флюорографию и так далее; ЭКГ и другие исследования по показаниям.

— Нужно ли принимать витамины или другие препараты перед зимой?

— Необходимости принимать пилюли лишний раз нет. Витаминные комплексы надо пить только по показаниям и по назначению врача. Допустим, у человека нет доступа к здоровой пище — овощам, фруктам, ему могут назначить пероральный комплекс витаминов. Но у нас в Кыргызстане, слава богу, здоровая пища доступна.

Если есть жалобы на слабость, утомляемость, отсутствие сил, в первую очередь нужно сдать общий анализ крови и проверить уровень ферритина.

Нехватка железа в крови тоже дает такую симптоматику.

Что касается витамина D. Хоть у нас и солнечная страна, почему-то у многих его дефицит. Возможно, это связано с тем, что люди работают в основном в закрытых помещениях и редко бывают на солнце в положенные часы.

Вопрос получения витаминов зависит от индивидуальных особенностей пациентов. Это можно выяснить только при обследовании.

— Как скорректировать рацион перед зимой?

— В рацион можно включать почти все, но в меру. Бульоны можно употреблять раз в день для восполнения уровня жидкости. Побольше белковой продукции, не забывать про мясо, молочные продукты, яйца, орехи, фрукты, овощи.

При отсутствии аллергии можно делать смесь из орехов, кураги и других сухофруктов с медом.

Многие делают упор на продукты, содержащие витамин С. Но важно помнить, что при наличии проблем с желудком они могут приводить к повышенной кислотности, и можно сделать только хуже. Все должно быть в меру. Если организм требует и нет противопоказаний, то пожалуйста.

Сейчас молодежь ест фастфуд, в котором много трансжиров, и пьет газированные напитки. Это желательно исключить.

— Как правильно закаляться, чтобы не навредить себе?

— Начинать надо в теплое время года. Контрастный душ помогает взбодриться, активизирует нервную систему и повышает тонус. Он подходит многим, но есть и противопоказания, поэтому следует заранее проконсультироваться с врачом.

Резко начинать закаливание зимой не советую, иначе вместо пользы можно простудиться.

Зимой должны быть уют и тепло как дома, так и на работе.

— Почему у многих людей зимой падает настроение и появляется апатия?

— Это психосоматика. Переход лето-осень, осень-зима каждый проживает по-своему. Просто надо понимать, что у природы нет плохой погоды, и каждый сезон следует воспринимать правильно. При любой погоде нужно гулять на свежем воздухе, это даст хороший здоровый сон и повысит работоспособность.

Конечно, не исключено, что у человека есть депрессивное состояние, проблемы на работе или дома. В этом случае надо обратиться за помощью к специалисту.

— Почему зимой ухудшается состояние кожи и как этого избежать?

— Зимой мы пьем меньше, чем летом, и это приводит к сухости кожи. Поэтому не забывайте чаще пить. Чаще кожа сохнет на открытых участках тела (кисти рук, лицо) у пожилых. У них наблюдается нехватка гормонов, защитный слой истончается, кожа теряет упругость.

Если в помещениях чрезмерная сухость (жарко и нет притока свежего воздуха), можно поставить увлажнитель. Но и слишком высокая влажность тоже не хорошо, поэтому включать такое оборудование на целый день не стоит.

— Как влияет недостаток свежего воздуха на здоровье?

— Это приводит к кислородному голоданию, головным болям, слабости, быстрой утомляемости, снижению работоспособности. Поэтому всегда нужен свежий воздух.

Если помещения не проветриваются, то накапливаются вирусы и можно заболеть.

— Какие ошибки люди совершают, пытаясь укрепить иммунитет?

— Принимают витаминные комплексы и БАДы самостоятельно, а во время ОРВИ и гриппа занимаются самолечением и покупают антибиотики. Важно своевременно обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений.