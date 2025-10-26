Пережить зиму без болезней: советы терапевта Центра семейной медицины

Зима — испытание для иммунной системы из-за недостатка солнца, холода и сезонных вирусов. Терапевт Центра семейной медицины № 7 Айгуль Чолова рассказала 24.kg, как помочь себе пережить зиму без потери сил и здоровья.
— Как подготовить организм к зимнему периоду?
— Прежде всего важно вести здоровый образ жизни — отказаться от курения, алкоголя и других вредных привычек, иметь полноценный семи- или восьмичасовой сон, внедрить здоровый рацион, заниматься спортом, ходьбой на свежем воздухе, если есть возможность, то плаванием, одеваться по погоде.
В осенне-зимний период начинается рост острых респираторных вирусных инфекций, поэтому рекомендуется избегать мест скопления людей. Например, мамы с маленькими детьми часто гуляют в торговых центрах и рискуют подхватить вирусы, передаваемые воздушно-капельным путем.
После возвращения домой обязательно надо помыть руки и промыть верхние дыхательные пути.
В медицине есть специфическая иммунотерапия — вакцинация против гриппа перед началом эпидсезона. В первую очередь охватываем пациентов преклонного возраста с хроническими заболеваниями (обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, гипертония и так далее), часто болеющих детей.
К сожалению, вакцины на всех желающих не хватит — только для группы риска. Минздрав закупил лишь около 64 тысяч доз, но прививку можно получить в частных медцентрах.
— Какие-то профилактические обследования нужно проходить перед зимой?
— Каждый человек ежегодно должен проходить профилактический медосмотр, и необязательно в зимний период. Надо сдать общий анализ крови, проверить уровень сахара, холестерина в крови, пройти флюорографию и так далее; ЭКГ и другие исследования по показаниям.
— Нужно ли принимать витамины или другие препараты перед зимой?
— Необходимости принимать пилюли лишний раз нет. Витаминные комплексы надо пить только по показаниям и по назначению врача. Допустим, у человека нет доступа к здоровой пище — овощам, фруктам, ему могут назначить пероральный комплекс витаминов. Но у нас в Кыргызстане, слава богу, здоровая пища доступна.
Нехватка железа в крови тоже дает такую симптоматику.
Что касается витамина D. Хоть у нас и солнечная страна, почему-то у многих его дефицит. Возможно, это связано с тем, что люди работают в основном в закрытых помещениях и редко бывают на солнце в положенные часы.
Вопрос получения витаминов зависит от индивидуальных особенностей пациентов. Это можно выяснить только при обследовании.
— Как скорректировать рацион перед зимой?
— В рацион можно включать почти все, но в меру. Бульоны можно употреблять раз в день для восполнения уровня жидкости. Побольше белковой продукции, не забывать про мясо, молочные продукты, яйца, орехи, фрукты, овощи.
Многие делают упор на продукты, содержащие витамин С. Но важно помнить, что при наличии проблем с желудком они могут приводить к повышенной кислотности, и можно сделать только хуже. Все должно быть в меру. Если организм требует и нет противопоказаний, то пожалуйста.
Сейчас молодежь ест фастфуд, в котором много трансжиров, и пьет газированные напитки. Это желательно исключить.
— Как правильно закаляться, чтобы не навредить себе?
— Начинать надо в теплое время года. Контрастный душ помогает взбодриться, активизирует нервную систему и повышает тонус. Он подходит многим, но есть и противопоказания, поэтому следует заранее проконсультироваться с врачом.
Зимой должны быть уют и тепло как дома, так и на работе.
— Почему у многих людей зимой падает настроение и появляется апатия?
— Это психосоматика. Переход лето-осень, осень-зима каждый проживает по-своему. Просто надо понимать, что у природы нет плохой погоды, и каждый сезон следует воспринимать правильно. При любой погоде нужно гулять на свежем воздухе, это даст хороший здоровый сон и повысит работоспособность.
Конечно, не исключено, что у человека есть депрессивное состояние, проблемы на работе или дома. В этом случае надо обратиться за помощью к специалисту.
— Почему зимой ухудшается состояние кожи и как этого избежать?
— Зимой мы пьем меньше, чем летом, и это приводит к сухости кожи. Поэтому не забывайте чаще пить. Чаще кожа сохнет на открытых участках тела (кисти рук, лицо) у пожилых. У них наблюдается нехватка гормонов, защитный слой истончается, кожа теряет упругость.
Если в помещениях чрезмерная сухость (жарко и нет притока свежего воздуха), можно поставить увлажнитель. Но и слишком высокая влажность тоже не хорошо, поэтому включать такое оборудование на целый день не стоит.
— Как влияет недостаток свежего воздуха на здоровье?
— Это приводит к кислородному голоданию, головным болям, слабости, быстрой утомляемости, снижению работоспособности. Поэтому всегда нужен свежий воздух.
— Какие ошибки люди совершают, пытаясь укрепить иммунитет?
— Принимают витаминные комплексы и БАДы самостоятельно, а во время ОРВИ и гриппа занимаются самолечением и покупают антибиотики. Важно своевременно обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений.