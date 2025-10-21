В 2026 году в Кыргызстане подведут итоги борьбы с коррупцией

В Кыргызстане в настоящее время уровень доверия населения к правоохранительным и судебным органам намного выше, чем до 2020 года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член Антикоррупционного делового совета Ялкун Даутов.

По его словам, это связано с тем, что в последнее время ежедневно и даже в день по несколько раз правоохранительные органы возвращают на баланс государства незаконно приватизированные или незаконно проданные гособъекты.

«Если вспомнить историю, то с 1991 года у нас была масштабная приватизация — называется «прихватизацией». Потому что в то время руководители структурных подразделений и даже страны были в этом замешаны. Они просто делили как торт, целевые объекты государства, а сегодня мы видим, как все правоохранительные органы заняты их возвратом. Как можно школу, садик, стадион или фабрику продать? Население верит, что государство ведет беспощадную борьбу с коррупцией. Борьба с ОПГ практически завершена, но коррупционные проявления остались, и в этом отношении работа продолжается. Люди доверяют и обращаются в правоохранительные органы с жалобами на незаконные деяния», — сказал Ялкун Даутов.

Он добавил, что в 2026 году будут подводить итоги, какие коррупционные схемы и проявления в госорганах победили, а какие еще нет и какие меры нужно принимать.

Отметим, что один из радиослушателей пожаловался на бездействие и отписки со стороны госорганов.

«Смысл антикоррупционной борьбы не только в том, чтобы ловить нечистоплотных на руку граждан, а улучшение оказываемых госуслуг населению. В каждом министерстве и ведомстве есть общественные приемные, поставьте туда скрытые камеры, и получите точную информацию о происходящем. Раньше мы хоть знали, кому сколько дать, и наш вопрос решался, а сейчас как дурачок вкруговую ходишь, везде отталкивают, никто не хочет решать наши проблемы. Мы теперь только ходим и тратим время. Зайдите в любую общественную приемную, посидите два часа и увидите одни возмущения. Я, как наивный добропорядочный человек, думал, что от борьбы с коррупцией улучшится качество госуслуг, но кроме отписок ничем не занимаются», — возмутился бишкекчанин.

Прокурор управления по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры Тимур Асанбеков заметил, что во всех государственных и муниципальных органах принимают электронные обращения.

«Сейчас это не проблема, если человек пользуется мобильным приложением, то можно получать официальные ответы. Если не получается решать вопросы, то нужно обращаться к руководству того или иного госоргана, а после уже жаловаться в правоохранительные органы», — посоветовал он.