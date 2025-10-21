19:55
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Общество

В 2026 году в Кыргызстане подведут итоги борьбы с коррупцией

В Кыргызстане в настоящее время уровень доверия населения к правоохранительным и судебным органам намного выше, чем до 2020 года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член Антикоррупционного делового совета Ялкун Даутов.

По его словам, это связано с тем, что в последнее время ежедневно и даже в день по несколько раз правоохранительные органы возвращают на баланс государства незаконно приватизированные или незаконно проданные гособъекты.

«Если вспомнить историю, то с 1991 года у нас была масштабная приватизация — называется «прихватизацией». Потому что в то время руководители структурных подразделений и даже страны были в этом замешаны. Они просто делили как торт, целевые объекты государства, а сегодня мы видим, как все правоохранительные органы заняты их возвратом. Как можно школу, садик, стадион или фабрику продать? Население верит, что государство ведет беспощадную борьбу с коррупцией. Борьба с ОПГ практически завершена, но коррупционные проявления остались, и в этом отношении работа продолжается. Люди доверяют и обращаются в правоохранительные органы с жалобами на незаконные деяния», — сказал Ялкун Даутов.

Читайте по теме
Ущерб на более 18 миллиардов сомов — Генпрокуратура о борьбе с коррупцией

Он добавил, что в 2026 году будут подводить итоги, какие коррупционные схемы и проявления в госорганах победили, а какие еще нет и какие меры нужно принимать.

Отметим, что один из радиослушателей пожаловался на бездействие и отписки со стороны госорганов.

«Смысл антикоррупционной борьбы не только в том, чтобы ловить нечистоплотных на руку граждан, а улучшение оказываемых госуслуг населению. В каждом министерстве и ведомстве есть общественные приемные, поставьте туда скрытые камеры, и получите точную информацию о происходящем. Раньше мы хоть знали, кому сколько дать, и наш вопрос решался, а сейчас как дурачок вкруговую ходишь, везде отталкивают, никто не хочет решать наши проблемы. Мы теперь только ходим и тратим время. Зайдите в любую общественную приемную, посидите два часа и увидите одни возмущения. Я, как наивный добропорядочный человек, думал, что от борьбы с коррупцией улучшится качество госуслуг, но кроме отписок ничем не занимаются», — возмутился бишкекчанин.

Прокурор управления по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры Тимур Асанбеков заметил, что во всех государственных и муниципальных органах принимают электронные обращения.

«Сейчас это не проблема, если человек пользуется мобильным приложением, то можно получать официальные ответы. Если не получается решать вопросы, то нужно обращаться к руководству того или иного госоргана, а после уже жаловаться в правоохранительные органы», — посоветовал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347987/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Ущерб на более 18 миллиардов сомов — Генпрокуратура о борьбе с коррупцией
Борьба с коррупцией. В МВД сообщили почти о 400 уголовных делах
Статус уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции в КР хотят повысить
В Кыргызстане формируют антикоррупционную культуру в обществе
Смягчающих обстоятельств для коррупционеров в КР нет — Назгуль Сыдыгалиева
Экс-глава «Кыргызиндустрии» и его заместитель заключены под стражу до 24 марта
ГКНБ: Наблюдается рост коррупции среди сотрудников Минздрава
ГКНБ: Государству возвращены 20 гектаров земли пансионата «Бермет»
В Узбекистане предложили проверять госслужащих на склонность к коррупции
Коррупция в Кыргызстане будет полностью искоренена за два года — Ташиев
Популярные новости
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
21 октября, вторник
19:50
Экс-директора госпредприятия задержали по делу о незаконном ввозе лекарств Экс-директора госпредприятия задержали по делу о незако...
19:49
В городе Ош запустили мобильное приложение для оплаты за отопление
19:28
Новый мурал в Бишкеке вызвал неоднозначную реакцию у горожан
19:01
В Кыргызстане пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
18:30
22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет