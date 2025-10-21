18:20
Общество

Ущерб на более 18 миллиардов сомов — Генпрокуратура о борьбе с коррупцией

Прокурор управления Генеральной прокуратуры Тимур Асанбеков рассказал в эфире «Биринчи радио» о проделанной работе в сфере противодействия коррупции.

По его словам, органы прокуратуры в процессе борьбы с коррупцией занимаются надзором за соблюдением законности, расследованием коррупционных преступлений, а также координацией действий правоохранительных органов и представлением государственных интересов в суде.

«За 9 месяцев 2025 года органы прокуратуры по линии противодействия коррупции провели 6 тысяч 478 проверок, по результатам которых выявлено 18 тысяч 849 нарушений законов. Внесено 9 тысяч 267 актов прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которых 5 тысяч 520 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности и 1 тысяча 591 — к административной», — сказал Тимур Асанбеков.

Он добавил, что возбуждено 490 уголовных дел, которые переданы для дальнейшего расследования в следственные органы.

По актам прокурорского реагирования в пользу государства возмещен ущерб на общую сумму более 18 миллиардов сомов.

Государству возвращены здания 41 социального объекта общей площадью более 23 тысяч квадратных метров и принадлежащие им земельные участки общей площадью более 28 гектаров.

В числе возвращенных соцобъектов — шесть школ, девять детских садов, два лицея, шесть больниц и аптек, четыре дома культуры, два спортивных комплекса, три пансионата и девять других объектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347979/
просмотров: 481
