Сегодня, 20 января, в Министерстве здравоохранения КР прошло координационное совещание с участием руководителей областных и районных государственных медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Мероприятие состоялось по поручению зампредседателя кабмина – главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
На совещании обсуждались вопросы ужесточения уголовного наказания за коррупционные преступления. Также были разъяснены положения нового закона о противодействии коррупции.
Проект закона был разработан ГКНБ в рамках реализации антикоррупционной политики президента Садыра Жапарова.
Отмечено, что, несмотря на постоянную борьбу с коррупцией правоохранительными органами, в том числе ГКНБ, наблюдается рост коррупции среди сотрудников Минздрава.
С октября 2020 года по декабрь 2024-го ГКНБ возбудил 43 уголовных дела, в рамках которых задержаны 18 должностных лиц, 25 человек освобождены от должностей, а государству возвращено 291,9 миллиона сомов. Четыре ответственных сотрудника подали в отставку из-за связи с организованной преступностью.
Сотрудникам Минздрава разъяснили основные положения Уголовного кодекса КР, регулирующие ответственность за коррупционные преступления (статьи 336–348):
• осужденным за коррупционные преступления пожизненно запрещается работать на государственных должностях;
• исключены требования, устанавливающие штрафы за совершение коррупционных и иных преступлений против интересов государственной и муниципальной службы;
• отказ в приеме на государственную службу близких родственников или супруги гражданина, признанного виновным в совершении тяжких или особо тяжких преступлений коррупционной направленности;
• при заключении лицом соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы суд назначает наказание в виде лишения свободы на срок не меньше, чем половина минимального срока наказания, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным.
«В рамках совещания было отмечено, что руководством республики поставлена задача абсолютного искоренения коррупции в 2025–2026 годах. В связи с этим собравшиеся были предупреждены о недопустимости осуществления коррупции или организации коррупционных схем», – говорится в сообщении.