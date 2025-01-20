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Общество

ГКНБ: Наблюдается рост коррупции среди сотрудников Минздрава

Сегодня, 20 января, в Министерстве здравоохранения КР прошло координационное совещание с участием руководителей областных и районных государственных медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. 

Мероприятие состоялось по поручению зампредседателя кабмина – главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

На совещании обсуждались вопросы ужесточения уголовного наказания за коррупционные преступления. Также были разъяснены положения нового закона о противодействии коррупции.

Проект закона был разработан ГКНБ в рамках реализации антикоррупционной политики президента Садыра Жапарова.

Отмечено, что, несмотря на постоянную борьбу с коррупцией правоохранительными органами, в том числе ГКНБ, наблюдается рост коррупции среди сотрудников Минздрава.

С октября 2020 года по декабрь 2024-го ГКНБ возбудил 43 уголовных дела, в рамках которых задержаны 18 должностных лиц, 25 человек освобождены от должностей, а государству возвращено 291,9 миллиона сомов. Четыре ответственных сотрудника подали в отставку из-за связи с организованной преступностью.

Сотрудникам Минздрава разъяснили основные положения Уголовного кодекса КР, регулирующие ответственность за коррупционные преступления (статьи 336–348):
• осужденным за коррупционные преступления пожизненно запрещается работать на государственных должностях;
• исключены требования, устанавливающие штрафы за совершение коррупционных и иных преступлений против интересов государственной и муниципальной службы;
• отказ в приеме на государственную службу близких родственников или супруги гражданина, признанного виновным в совершении тяжких или особо тяжких преступлений коррупционной направленности;
• при заключении лицом соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы суд назначает наказание в виде лишения свободы на срок не меньше, чем половина минимального срока наказания, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным.

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 «В рамках совещания было отмечено, что руководством республики поставлена задача абсолютного искоренения коррупции в 2025–2026 годах. В связи с этим собравшиеся были предупреждены о недопустимости осуществления коррупции или организации коррупционных схем», – говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317352/
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