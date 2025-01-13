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Общество

В Узбекистане предложили проверять госслужащих на склонность к коррупции

В Узбекистане планируется внедрение системы проверки склонности к коррупции среди государственных служащих. Инициативу озвучил глава Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов. Об этом пишет politik.uz.

Система под названием «Проверка добросовестности» (Integrity Check) будет включать анализ ценностей, поведения и действий чиновников для выявления риска коррупции и конфликтов интересов. Предложено два формата: целевая проверка при трудоустройстве в госорганы и выборочная проверка в отношении сотрудников, занимающих должности с высоким коррупционным риском.

Проверка будет проводиться с использованием психофизиологических тестов и полиграфа. По итогам могут применяться дисциплинарные меры, вплоть до отказа в приеме на работу или увольнения.

Авторы инициативы считают, что это поможет очищать госслужбу от нечестных сотрудников и формировать кадры, ориентированные на служение обществу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316649/
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