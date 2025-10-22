Подземная вода: как в Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины

Засуха толкает Кыргызстан все глубже — под землю. Там, где раньше был степной простор, теперь бурят артезианские скважины и строят насосные станции. Проект Азиатского банка развития обещает воду и урожай, но вместе с влагой на поверхность выходят новые правила и старая дилемма: кто ответит за каждую каплю воды? Подробнее об этом в материале 24.kg.

От «водного поло» к артезианским шахтам

Десять лет назад 24.kg писало с тревогой: «Вода — что имеем, не храним». Тогда эксперты предупреждали, что бесхозяйственность и отсутствие водной политики могут обернуться национальной катастрофой. Говорили о ледниках, что тают быстрее, чем принимаются решения, и о водной дипломатии, где Кыргызстан играл роль добросовестного, но бедного донора региона. Вода была политикой, экономикой и геополитикой.

Сегодня же разговор о воде уходит под землю — буквально. Если раньше главным источником орошения считались каналы и реки, теперь в ход идут подземные горизонты. Кыргызстан бурит артезианские скважины — не роскошь, а вынужденная мера. Климат засушливый, ледники отступают, а сельское хозяйство без полива — как человек без дыхания.

Именно поэтому в 2024 году стартовал новый проект Азиатского банка развития «Повышение устойчивости к изменению климата через управление внутрихозяйственными подземными водами».

Как утверждают в АБР, его цель проста и амбициозна: «Вернуть жизнь засушливым землям четырех районов». Здесь планируют реабилитировать и построить 25 скважин, из них:

7 — в Панфиловском районе;

8 — в Араванском;

5 — в Лейлекском;

5 — в Ноокатском.

Немного цифр:

Срок реализации — с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2026-го.

Бюджет — $2,134 миллиона, из которых $1,884 миллиона (88 процентов) — грант.

Фото 24.kg. Инженер Раухман-Али Масалбеков

Проект поддерживает АБР, а его практическое внедрение курирует команда местных инженеров. Один из них, Раухман-Али Масалбеков, рассказал 24.kg, что речь не просто о бурении новых скважин.

«Мы восстанавливаем старые, строим новые и внедряем адаптивные, водосберегающие технологии. Это долгосрочное решение, чтобы люди не зависели от капризов климата», — говорит он.

Вода, по сути, возвращается в круг жизни, но теперь через трубы, насосы и километры подземных слоев.

Однако под этой новой «гидронадеждой» лежат старые вопросы — кто отвечает за воду, как ею распоряжаются и где проходит граница между спасением и истощением ресурса?

Но цифры и отчеты — это одно. Настоящую важность проекта можно понять только там, где вода действительно вернулась. Панфиловский район — один из четырех пилотных участков, где подземные источники уже поднимают на поверхность.

Панфиловский район: вода пришла из контейнера

Журналист 24.kg побывала на месте и увидела, как в степи, где еще недавно все выжигало солнце, теперь бьют новые артезианские скважины. Здесь вода идет не из канала, а из-под земли. Вместе с этой влагой поднимается новая надежда на урожай.

Фото 24.kg. Одна из пробуренных скважин

От трассы дорога уходит в степь. На горизонте блестят металлические контейнеры. Это не склады и не строительные вагончики — внутри работают насосы, поднимающие воду с глубины более 200 метров.

«Мы работали даже зимой, чтобы весной фермеры смогли начать полив. Контейнерное решение оказалось оптимальным — оно защищает оборудование и ускоряет монтаж», — рассказывает инженер проекта.

Фото 24.kg. Инженер Раухман-Али Масалбеков

Немного цифр и данные:

Работы начали весной 2024 года.

Подрядчиком выступила компания «Макснур».

Общая стоимость объекта — около 43 миллионов сомов, включая бурение, установку насосов и инфраструктуру.

Фото 24.kg. Бахтияр Орозбеков

«Мы находимся в самом конце Большого Чуйского канала (БЧК). Раньше вода просто не доходила. В этом году благодаря пяти насосам обеспечили полив 200 гектаров. Планируем дополнительно оросить 100 гектаров. Ниже есть водохранилище на 1 тысячу 200 кубометров, и дополнительно готовим капельное орошение на новых участках», — говорит руководитель Панфиловского районного водного предприятия Бахтияр Орозбеков.

Новые правила водной эпохи

Пока фермеры осваивают самоизлив (неконтролируемое поступление воды на поверхность без участия насосов) и капельное орошение, страна готовится к новым «водным правилам».

С 1 июля 2025-го вступил в силу обновленный Водный кодекс, и, пожалуй, впервые за годы независимости вопрос подземных вод стал не только инженерным, но и юридическим.

Теперь забор воды с глубины более 30 метров возможен только при наличии лицензии и паспорта скважины. Каждая из них должна пройти регистрацию в Государственном агентстве по водным ресурсам и войти в национальный кадастр подземных вод. Перед эксплуатацией проводится химический анализ, а владельцы обязаны вести учет объемов использования.

После бурения каждая скважина получает паспорт с точными координатами, глубиной и химическим составом. Без регистрации и анализа вода не может использоваться в хозяйственных целях. Раухман-Али Масалбеков

Контроль за соблюдением норм возложен на службу надзора за земельным и водным законодательством при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. При понижении уровня подземных вод нормы забора будут корректироваться, а в некоторых случаях временно ограничиваться.

«Самоизлив — благо, но, если воду использовать без контроля, горизонты быстро обеднеют. Мы фиксируем каждый кубометр и передаем данные в министерство», — добавляет инженер.

Юридические гарантии

Фото 24.kg. Одна из пробуренных скважин

«27 июня 2025 года президент подписал Водный кодекс и Закон «О введении в действие Водного кодекса». Согласно им, отбор подземных вод глубиной менее 30 метров допускается по разрешению уполномоченного органа, а глубже — только по лицензии, в порядке, определенном Законом «О недрах».

Также, по его словам, кабинет министров разрабатывает порядок дифференцированных ставок за использование подземных вод, чтобы вода не превращалась в «бесплатный и бесконечный ресурс».

Кто будет нести ответственность?

На вопрос, кто возьмет на себя расходы и ответственность за обслуживание скважин после завершения международного финансирования, инженер ответил: «Эксплуатацию и ремонт водоносных скважин, находящихся в госсобственности, возложат на районные управления водного хозяйства (РУВХ). Органы местного самоуправления в зависимости от своих ресурсов смогут либо управлять объектами самостоятельно, либо передавать их государству».

Экологические риски

И еще вопрос: а кто следит за уровнем подземных вод и не приведет ли активное использование скважин к истощению горизонтов?

«Мониторинг осуществляют через наблюдательные скважины. За это отвечает государственное предприятие «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция», которое передает данные в службу водных ресурсов», — ответил Раухман-Али Масалбеков.

Он добавил, что все проектные работы проходят оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с законодательством и требованиями Азиатского банка развития.

После завершения бурения подрядчик обязан составить паспорт скважины, провести контрольный замер глубины, оформить акт передачи и зарегистрировать объект в ГП «Кыргызгеология». Только после этого РУВХ получает лицензию на использование подземных вод в Министерстве природных ресурсов, экологии и технадзора.

Новая водная культура

В Панфиловском районе создают демонстрационные поля, где фермеров обучают капельному поливу, анализу влажности почвы и рациональному использованию воды. Фактически здесь формируют новую водную культуру, где каждый кубометр на учете, а контроль становится таким же важным, как урожай.

Новые водные правила — это не просто бюрократическая формальность, а попытка поставить под контроль ресурс, который десятилетиями считался ничьим.

Однако, как и в случае с многими реформами, все упирается в практику: сумеет ли государство реально контролировать тысячи скважин по всей стране, если на местах не хватает инспекторов и оборудования? И станет ли лицензия гарантом устойчивого водопользования или очередным документом, который можно «оформить задним числом»?