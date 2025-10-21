Родители детей с инвалидностью жалуются на затянутость прохождения МСЭК

Процедуру переосвидетельствования и назначения группы инвалидности в Кыргызстане с апреля 2025 года значительно упростили. В частности, увеличили сроки повторного медико-социального освидетельствования. Но, как говорят некоторые родители детей с инвалидностью, обратившиеся в редакцию 24.kg, на практике не все так оптимистично.

У Татьяны ребенок с синдромом Дауна, ему 10 лет. В пятилетнем возрасте ему проводили освидетельствование (медико-социальную экспертизу), и процедура заняла всего две недели. По ее словам, тогда за один день прошли психиатра, лор-врача, окулиста, хирурга и педиатра.

«Так совпало, что наше освидетельствование в этом году выпало на июль, когда многие врачи в отпусках. Пришла в июле, сказали рано, пришла в августе — педиатр в отпуске, пришла в сентябре — комиссия в отпуске, — делится женщина. — В итоге это затянулось на долгих три месяца. Но дело в том, что, пока мы не пройдем МСЭК, нам не выплатят пособие».

У Татьяны муж также имеет инвалидность, его пенсия составляет всего 4 тысячи 800 сомов. К тому же ребенок нуждается в постоянной реабилитации, и пособие необходимо как никогда. Она водит сына на ЛФК, сенсорную интеграцию, к логопеду-дефектологу в частный реабилитационный центр. На это уходит около 30 тысяч сомов. И это еще не самая высокая стоимость.

«Отлично, что некоторые процедуры упрощают и цифровизируют, — отмечает Татьяна. — Но пока мы не видим улучшений. Как ходили с ребенком, так и ходим по инстанциям. Медицинскую карту на руки не дают, все результаты получим в приложении «Тундук». Мы уже прошли всех профильных врачей и отдали документы для оценки комиссии, нам сказали ждать».

Директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы Элмира Раманкулова прокомментировала затянутость прохождения переосвидетельствования у некоторых граждан нехваткой узких специалистов. В связи с этим возможны перенаправления к специалистам в другие учреждения.

Она также рассказала об упрощении некоторых процедур переосвидетельствования, вступившего в силу с апреля 2025 года: «До этого времени гражданин заполнял все в бумажном виде. Теперь он приходит к своему семейному врачу, который отправляет форму 088 (направление на медико-социальную экспертизу) электронно. Далее врач назначает место и время прихода гражданина. Справку об инвалидности на руки уже не выдают, в электронном виде она уходит в приложение «Тундук», оттуда можно делать распечатку. Далее комиссия проведет комплексную оценку состояния пациента и вынесет заключение».