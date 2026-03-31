Общество

Ассистенты детей с инвалидностью в Бишкеке не будут платить за проезд в автобусе

Персональным ассистентам детей с инвалидностью до 18 лет предоставили бесплатный проезд в Бишкеке. Соответствующий проект постановления столичного кенеша принят сегодня на очередной сессии БГК.

По данным мэрии на 15 августа 2025 года, в столице зарегистрированы 2 тысячи 202 персональных ассистента, из которых 1 тысяча 442 имеют постоянную регистрацию в городе.

«В целях социальной интеграции детей с инвалидностью родители или законные представители сопровождают их в спортивные, творческие, образовательные, медицинские учреждения. Однако персональные ассистенты вынуждены оплачивать проезд из собственных средств, что создает дополнительную финансовую нагрузку на семьи и ограничивает мобильность и доступ детей к необходимым услугам», — говорилось в справке-обосновании.

В связи с этим персональных ассистентов, сопровождающих детей с инвалидностью до 18 лет, предложили включить в категорию лиц, имеющих право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.

Это, по мнению чиновников, позволит значительно облегчить их финансовую нагрузку, а также создаст благоприятные условия для детей с инвалидностью, чтобы они могли вести полноценный образ жизни и активно участвовать в экономической, политической и культурной жизни общества.

Принятие проекта постановления БГК потребует дополнительных финансовых затрат.

Согласно расчетам, на эти цели, предварительно, из средств местного бюджета на 2026-й потребуется 17 миллионов 270,6 тысячи сомов.

Сегодня право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте предоставляется пенсионерам по возрасту, лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II, III групп общего заболевания и трудового увечья, лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства, детям до семи лет, почтальонам ОАО «Кыргыз почтасы» при исполнении ими служебных обязанностей.
