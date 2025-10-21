13:40
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Общество

В Бишкек прибыли свыше 1 тысячи 300 экологичных автобусов и 120 электробусов

В Бишкеке состоялся многосторонний диалог «Борьба с транспортным загрязнением воздуха в Кыргызстане: к чистому воздуху в городах круглый год». Мероприятие открыл министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Чиновник отметил актуальность темы и подчеркнул, что транспортное загрязнение стало одной из ключевых причин ухудшения качества воздуха в городах.

 Если раньше основное внимание уделялось загрязнению воздуха в отопительный сезон, то последние исследования, включая анализ качества воздуха в Бишкеке Всемирного банка и оценку ЮНЕП, показали, что значительный вклад в загрязнение вносит транспорт, как летом, так и зимой.

Медер Машиев 

По данным министерства, к 2024 году в республике зарегистрировано 1 миллион 674 тысячи 85 автомобилей, из которых 83 процента, это 1 миллион 392 тысячи 737, старше 15 лет. В столице зарегистрировано 426 тысяч 946 машин, из них 333 тысячи 801 — так же старше 15 лет.

По информации мэрии, ежедневно в городе находится свыше 750 тысяч авто при пропускной способности дорог около 350 тысяч, что значительно превышает допустимую нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Министр подчеркнул, что низкое качество топлива и ограниченные альтернативы личному транспорту делают загрязнение воздуха системной проблемой, требующей комплексных мер. Он напомнил, что в соответствии с Указом президента Садыра Жапарова «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости КР» реализуются конкретные меры по улучшению состояния окружающей среды.

Также сформирован новый состав межведомственной комиссии по улучшению качества воздуха, в которую вошли представители 25 министерств и ведомств, а также 8 депутатов Жогорку Кенеша. Комиссия проводит комплексную работу по снижению загрязнения атмосферного воздуха и формированию системного подхода к решению экологических проблем.

Медер Машиев рассказал о ряде практических мер, уже реализуемых в стране:

Переход на экологичный транспорт. В Бишкек прибыли свыше 1 тысячи 300 экологичных автобусов и 120 электробусов, что позволило сократить потребление дизельного топлива на 100 тонн в день. Ежедневно на линии выходят 1 тысяча 14 экологических и электрических автобусов. В 2024 году зарегистрировано 3 тысячи 535 электромобилей, установлено 44 зарядные станции.

Совершенствование системы мониторинга. Совместно с Гидрометеорологической службой при поддержке Всемирного банка модернизируют 11 автоматических станций в Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмаке и Чолпон-Ате, а также обновляютс 8 ручных и полуавтоматических станций.

Обновление нормативно-правовой базы, направленное на совершенствование регулирования и контроля выбросов.

«Сегодняшний диалог — это очередной шаг в нашей последовательной работе. Мы намерены предпринять конкретные действия, направленные на сокращение выбросов от транспорта не только в Бишкеке, но и в Оше, Манасе и других крупных городах республики», — подчеркнул глава Минприроды. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347896/
просмотров: 1081
