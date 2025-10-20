01:39
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Куренкеева, Табачной, Карпинского, Суюмбаева, Жуковского, Кузнечная крепость, переулок Авангард;
  • 9.30-18.00 — 3-й микрорайон, дома № 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 7, 7/1;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц К.Акиева, Жумабека, Фрунзе, бульвара Молодой Гвардии, проспекта Жибек Жолу, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, 27-линия), отрезки улиц Тимура Фрунзе, Циолковского;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Садырбаева, Кулназарова, 27-ой;
  • 9.00-12.00 — жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик 1-13), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-2-3-4-5-6, Нооруз, Эл Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата);
  • 12.00-14.00 — село Озерное (улицы Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Лесхозная, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат);
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Нур» (улицы 1-12-Линия, Айманбетова), села Маевка (улица МТФ-2, участок № 820, контур № 889, 818, 885), Нижняя-Ала-Арча (улица Киргизская, контур № 815, участок № 2).

  • 20-24 октября - район, ограниченный улицами Токомбаева, Малдыбаева, Ахунбаева, Ажибека Баатыра, Тыналиева, Масалиева, Садырбаева, Манас айылы; жилмассивы «Арча-Бешик», «Киргизия-1» и «Ынтымак».

Памятные даты

День работников агропромышленного комплекса КР

В октябре 2021-го кабинет министров, признавая важную роль работников агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности, учитывая просьбу Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов, установил 20 октября ежегодно отмечать их профессиональный праздник.

До 2022 года День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности отмечался в Кыргызстане 15 ноября.

День войск связи Вооруженных сил Кыргызской Республики

20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской Республики в составе Полевого штаба сформировано управление связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска.

Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными силами, его материальной основой, а войска связи — специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.

Международный день повара

24.kg
Фото 24.kg. Данияр Деркембаев и студенты лицея № 113 Оша

Дата учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает ни много ни мало 8 миллионов членов.

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой человек может попытаться приготовить то, что ел египетский фараон или император Поднебесной.

Международный день авиадиспетчера

из интернета
Фото из интернета

На авиадиспетчеров возложена огромная ответственность: они должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновения, в особых ситуациях оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.

Специалисты данной профессии должны обладать знаниями авиационных правил, летно-технических характеристик воздушных судов, воздушной навигации, авиационной метеорологии, английского языка.

От специалистов авиадиспетчерской службы требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка.

Всемирный день статистики

3 июня 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 64/267, официально объявившую 20 октября 2010-го первым Всемирным днем статистики. Решение обосновано значимостью подготовки своевременных и надежных статистических данных и показателей для измерения прогресса.

В 2015 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 69/282 постановила объявить 20 октября 2015-го вторым Всемирным днем статистики под общим лозунгом «Повышение качества данных, повышение качества жизни», а также отмечать Всемирный день статистики 20 октября каждые пять лет.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Илике Кокеев

Родился 20 октября 1916-го в селе Акбешим Чуйского района. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

В 1949-1952 годах был директором Кыргызского драмтеатра, а с 1952-го по 1958-й — главным редактором художественного вещания Главного управления по радиовещанию и радиофикации Министерства куль­туры Киргизской ССР.

open.kg
Фото open.kg. Илике Кокеев

После стажировки на киностудии имени Максима Горького в 1960 году участвует вторым режиссером в создании фильма «Перевал» (1961, режиссер-постановщик Алексей Сахаров).

С 1961-го начинает самостоятельную творческую деятель­ность в документальном и научно-популярном кино. Фильм Илике Кокеева «В сне­гах Алая» получил второй приз и диплом за лучшую режиссерскую работу на смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате в 1965 году. Он ознаменовал в творчестве режиссера резкий поворот к образной публицистике.

Родилась поэтесса Нинакан Джундубаева

open.kg
Фото open.kg. Нинакан Джундубаева

Родилась в 1917 году в селе Кочкорка. Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

Печатается с конца 1950-х. Первый поэтический сборник «Алгачкы жанырык» («Первый звон») издан в 1960 году.

Написала несколько многоактных пьес. Многие стихотворения поэтессы переложены на музыку.

Умерла в 2003-м.

В Кочкорке школа-гимназия названа ее именем.

Родилась актриса театра и кино Бакен Кыдыкеева

из интернета
Фото из интернета. Бакен Кыдыкеева в фильме «Материнское поле»

Родилась в 1923 году в селе Токольдош. Народная артистка СССР (1970), заслуженная артистка Киргизской ССР, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула (1970) за театральную работу — роль Елены Андреевны из пьесы «Дядя Ваня» Антона Чехова.

В ее творческой биографии более 100 театральных и киноролей. Бакен Кыдыкееву называют первой, так как она первой сыграла главные женские роли во всех пьесах авторов мировой и русской драматургии, впервые поставленных на сцене кыргызского театра. Она была первой актрисой, сыгравшей главную роль в первом национальном полнометражном художественном фильме «Салтанат».

Первой сыграла роль Сейде в первом спектакле «Лицом к лицу», поставленном впервые по Чингизу Айтматову.

Умерла 15 января 1994-го (по другим источникам 30 декабря 1993 года).

Родился живописец Сапар Торобеков

Родился 20 октября 1942 года в селе Биреккен Ивановского района. Народный художник Кыргызской Республики.

Участник выставок с 1969-го. Член Союза художников с 1972 года.

Автор тематических картин и пейзажей. Сюжеты его картин посвящены жизни, труду и отдыху сельских жителей — сеятелей, пахарей. Картины овеяны поэтическим настроением, любовью к родной земле. Сапар Торобеков хорошо знает то, что изображает на холсте («Мать», «Кукуруза», «Сеятели», «Механизаторы», «Пора сенокоса»).

из интернета
Фото из интернета. Цветы. Холст, масло, 2014 год

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
