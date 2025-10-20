В Бишкеке 20 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.30 — отрезки улиц Куренкеева, Табачной, Карпинского, Суюмбаева, Жуковского, Кузнечная крепость, переулок Авангард;

9.30-18.00 — 3-й микрорайон, дома № 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 7, 7/1;

9.00-17.00 — отрезки улиц К.Акиева, Жумабека, Фрунзе, бульвара Молодой Гвардии, проспекта Жибек Жолу, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, 27-линия), отрезки улиц Тимура Фрунзе, Циолковского;

14.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Садырбаева, Кулназарова, 27-ой;

9.00-12.00 — жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик 1-13), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-2-3-4-5-6, Нооруз, Эл Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата);

12.00-14.00 — село Озерное (улицы Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Лесхозная, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат);

14.00-17.00 — жилмассив «Нур» (улицы 1-12-Линия, Айманбетова), села Маевка (улица МТФ-2, участок № 820, контур № 889, 818, 885), Нижняя-Ала-Арча (улица Киргизская, контур № 815, участок № 2).

20-24 октября - район, ограниченный улицами Токомбаева, Малдыбаева, Ахунбаева, Ажибека Баатыра, Тыналиева, Масалиева, Садырбаева, Манас айылы; жилмассивы «Арча-Бешик», «Киргизия-1» и «Ынтымак».

Памятные даты

День работников агропромышленного комплекса КР

В октябре 2021-го кабинет министров, признавая важную роль работников агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности, учитывая просьбу Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов, установил 20 октября ежегодно отмечать их профессиональный праздник.

До 2022 года День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности отмечался в Кыргызстане 15 ноября.

День войск связи Вооруженных сил Кыргызской Республики

20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской Республики в составе Полевого штаба сформировано управление связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска.

Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными силами, его материальной основой, а войска связи — специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.

Международный день повара

Фото 24.kg. Данияр Деркембаев и студенты лицея № 113 Оша

Дата учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает ни много ни мало 8 миллионов членов.

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой человек может попытаться приготовить то, что ел египетский фараон или император Поднебесной.

Международный день авиадиспетчера

Фото из интернета

На авиадиспетчеров возложена огромная ответственность: они должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновения, в особых ситуациях оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.

Специалисты данной профессии должны обладать знаниями авиационных правил, летно-технических характеристик воздушных судов, воздушной навигации, авиационной метеорологии, английского языка.

От специалистов авиадиспетчерской службы требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка.

Всемирный день статистики

3 июня 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 64/267, официально объявившую 20 октября 2010-го первым Всемирным днем статистики. Решение обосновано значимостью подготовки своевременных и надежных статистических данных и показателей для измерения прогресса.

В 2015 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 69/282 постановила объявить 20 октября 2015-го вторым Всемирным днем статистики под общим лозунгом «Повышение качества данных, повышение качества жизни», а также отмечать Всемирный день статистики 20 октября каждые пять лет.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Илике Кокеев

Родился 20 октября 1916-го в селе Акбешим Чуйского района. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

В 1949-1952 годах был директором Кыргызского драмтеатра, а с 1952-го по 1958-й — главным редактором художественного вещания Главного управления по радиовещанию и радиофикации Министерства куль­туры Киргизской ССР.

Фото open.kg. Илике Кокеев

После стажировки на киностудии имени Максима Горького в 1960 году участвует вторым режиссером в создании фильма «Перевал» (1961, режиссер-постановщик Алексей Сахаров).

С 1961-го начинает самостоятельную творческую деятель­ность в документальном и научно-популярном кино. Фильм Илике Кокеева «В сне­гах Алая» получил второй приз и диплом за лучшую режиссерскую работу на смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате в 1965 году. Он ознаменовал в творчестве режиссера резкий поворот к образной публицистике.

Родилась поэтесса Нинакан Джундубаева

Фото open.kg. Нинакан Джундубаева

Родилась в 1917 году в селе Кочкорка. Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

Печатается с конца 1950-х. Первый поэтический сборник «Алгачкы жанырык» («Первый звон») издан в 1960 году.

Написала несколько многоактных пьес. Многие стихотворения поэтессы переложены на музыку.

Умерла в 2003-м.

В Кочкорке школа-гимназия названа ее именем.

Родилась актриса театра и кино Бакен Кыдыкеева

Фото из интернета. Бакен Кыдыкеева в фильме «Материнское поле»

Родилась в 1923 году в селе Токольдош. Народная артистка СССР (1970), заслуженная артистка Киргизской ССР, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула (1970) за театральную работу — роль Елены Андреевны из пьесы «Дядя Ваня» Антона Чехова.

В ее творческой биографии более 100 театральных и киноролей. Бакен Кыдыкееву называют первой, так как она первой сыграла главные женские роли во всех пьесах авторов мировой и русской драматургии, впервые поставленных на сцене кыргызского театра. Она была первой актрисой, сыгравшей главную роль в первом национальном полнометражном художественном фильме «Салтанат».

Первой сыграла роль Сейде в первом спектакле «Лицом к лицу», поставленном впервые по Чингизу Айтматову.

Умерла 15 января 1994-го (по другим источникам 30 декабря 1993 года).

Родился живописец Сапар Торобеков

Родился 20 октября 1942 года в селе Биреккен Ивановского района. Народный художник Кыргызской Республики.

Участник выставок с 1969-го. Член Союза художников с 1972 года.

Автор тематических картин и пейзажей. Сюжеты его картин посвящены жизни, труду и отдыху сельских жителей — сеятелей, пахарей. Картины овеяны поэтическим настроением, любовью к родной земле. Сапар Торобеков хорошо знает то, что изображает на холсте («Мать», «Кукуруза», «Сеятели», «Механизаторы», «Пора сенокоса»).

Фото из интернета. Цветы. Холст, масло, 2014 год

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».