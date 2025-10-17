Афиша Бишкека на выходные: кино, саундтреки и спектакли

Театры

18 октября. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

18 октября. Опера «Сельская честь»

Поводом для сочинения произведения послужил конкурс одноактных опер. Для участия в нем Масканьи прервал работу над оперой «Ратклиф». Новелла итальянского писателя Джованни Верги отличалась максимальной концентрацией действия, сюжета. Ее события разворачиваются в пределах одного утра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.





19 октября. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19 октября. Балет «Куйручук»

Главный герой балета Куйручук — насмешник и забавник, защитник и любимец простого народа. Он борется за свое личное счастье, за право быть с любимой Зейнеп. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.





Выставки

18-19 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 октября — 2 ноября. Выставка «Абзац»

Это уже третья персональная выставка в творчестве Ислама Доорова, знаменующая собой, по словам автора, новый этап в его жизни и творчестве. Посетителей ожидает знакомство с экспрессивными и сюрреалистичными полотнами художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

18 октября. Поэтический вечер

Поэтесса Клара Кипара презентует свой сборник «Шлак». А если ты сам пишешь — будет открытый микрофон. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 20.00.

18 октября. Стендап-концерт Айны Мусиной «Любовь побеждает»

В Бишкеке звезда стендапа из Казахстана выступит в рамках осеннего тура.

ТЦ «Технопарк», 20.30.

18 октября. Концерт «Хиты поколения миллениум»

Оркестр Mezzo Forte представит самые любимые песни в уникальных живых аранжировках. В программе мировые суперхиты, драйв, эмоции и атмосфера, которая объединяет поколения.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

18 октября. Показ фильма «Деловая женщина»

Фильм с Мелани Гриффит и Харрисоном Фордом вдохновил целое поколение верить, что путь наверх можно пройти честно — без масок и компромиссов.

Freedom Hotel, 19.00.

18-19 октября. Киноклуб

В субботу покажут фильм «Паразиты», в воскресенье — первые серии сериалов «Семнадцать мгновений весны» и «Тетрадь смерти». После каждого фильма обсуждение.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.30 (суббота), 16.30, 18.00 (воскресенье).

18-19 октября. Цирковое шоу «Белиссимо»

Из самого сердца Европы впервые в Кыргызстане выступит итальянский дуэт Флавио и Бруно Тони. Вас ждут уникальные розовые и белые тигры, воздушное импасато, смелые канатаходцы, полет акробатов под куполом цирка, жонглеры, ярчайшие попугаи и клоун из Латинской Америки.

Кыргызский государственный цирк имени Изибаева, 16.00.

19 октября. Концерт «Саундтреки легендарных фильмов»

Проект Tynda Music приглашает вас на масштабный симфонический концерт, посвященный культовым саундтрекам последних десятилетий.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30, 21.00.

Лекции, мастер-классы

18 октября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

18-20 октября. Книжная ярмарка

У вас дома пылятся уже прочитанные книги? Хотите пополнить библиотеку без лишних трат?

Или продать книги, но не знаете как? У нас есть решение — весенняя книжная ярмарка.

Магазин Bookингем, 10.00-22.00.

Для детей

18-19 октября. Спектакли «Карлик Нос» и «Алдар Көсөөнүн жоруктары»

История Карлика Носа и его подруги Мими — это история воспитания чувств, рассказ о том, как невзгоды и страдания закаляют душу, раскрывая в ней глубины человечности.

«Алдар Көсөөнүн жоруктары» — комедия о добром, находчивом и ловком бедняке, который боролся с несправедливостью и помогал обиженным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





19 октября. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

19 октября. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

19 октября. Детские спектакли

В спектакле «Бал для добрых друзей» героям Волку и Зайцу предстоит невероятное испытание, чтобы попасть на волшебный бал, устроенный Сказочником. Во время театрального интерактива «Шаг в будущее» маленькие герои узнают секреты всех созданий, выполнят важные миссии и станут спасителями галактики.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 13.00, 16.00.