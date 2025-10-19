Неделя-24. Кто угрожал бишкекским школам и как раскрыли серию убийств женщин

Поправки в Конституцию Кыргызстана, предусматривающие введение в стране смертной казни, вынесли на общественное обсуждение. Документ подготовили в администрации президента, инициатором указан глава государства. Пока высшую меру предусматривают только для преступлений против детей и женщин, связанных с насилием и убийством. Разработчики поправок отмечают: в настоящее время в нашей стране наблюдается рост количества случаев особо тяжких преступлений против детей и женщин.

Согласно проекту, в случае принятия изменений в Основной закон страны статья 25 будет изложена с указанной ниже формулировкой.

Каждый имеет неотъемлемое право на жизнь. Посягательство на жизнь и здоровье человека недопустимо. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Смертная казнь может быть установлена законом только за изнасилование детей, убийство, сопряженное с изнасилованием. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других лиц от противоправных посягательств в пределах необходимой обороны.

Подозреваемого в двойном убийстве в «Ак-Ордо» Бишкека ликвидировали при попытке побега. Ранее сотрудники МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали Сапармурата Ильязова, 2006 года рождения. В рамках следственных действий в Кеминском районе Чуйской области задержанный попытался сбежать. Сотрудники милиции применили табельное оружие. В результате полученного ранения подозреваемый скончался.

Напомним, в ночь на 3 октября в доме по улице Ынтымак в жилмассиве «Ак-Ордо» обнаружены тела мужчины, 1991 года рождения, и его сестры, 1987 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчине нанесено 18 ножевых ранений, женщине — 11. Сапармурата Ильязова задержали благодаря системе распознавания лиц «Безопасная страна». Он признался в преступлении.

Читайте по теме Ложная угроза вызвала панику. В розыске — гражданин Украины Ярослав Овсюк

Вечером в четверг в Бишкеке началась паника: неизвестный мужчина через соцсети стал угрожать расправой над учениками нескольких школ. Детей в некоторых из них эвакуировали, здания оцепили и проверили на наличие взрывных устройств. В итоге школы на следующий день перевели на работу онлайн. Позже установили, что на видео гражданин Украины Ярослав Овсюк, который объявлен в международный розыск Россией по обвинению в телефонном терроризме.

Самокаты убирать из Бишкека не будут, об этом мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил 24.kg. «Необходимо установить понятные правила для всех участников дорожного движения, в том числе и для пользователей самокатами», — сообщил градоначальник. Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы самокатчики передвигались безопасно как для пешеходов, так и для водителей. По его словам, самокаты сегодня тоже разгружают дороги, они являются индивидуальными средствами мобильности и дают возможность людям доезжать до нужного места без использования личного автотранспорта.

Прожиточный минимум в Кыргызстане по итогам третьего квартала 2025-го достиг 8 тысяч 758,6 сома в среднем на душу населения. По данным Национального статистического комитета, показатель вырос на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Большую часть прожиточного минимума составляют расходы на продукты — 65 процентов, еще 16 процентов приходится на непродовольственные товары, 17 процентов — на услуги, 2 процента — на налоги.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Убил четверых девушек. МВД рассказало историю преступлений Кумарбека Абдырова Фото из видео ЭлТР. Подозреваемый в нескольких убийствах девушек Сотрудники МВД рассказали о преступлениях, совершенных Кумарбеком Абдыровым. Он был задержан по подозрению в убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой в Иссык-Кульской области. В ходе следствия выяснилось, что девушка была не первой жертвой 41-летнего мужчины. В репортаже подробно представлена хронология преступлений Кумарбека Абдырова. ПОДРОБНЕЕ

Смертная казнь как цикл насилия: Кыргызстан примеряет очень тяжкую ношу Широкое обсуждение вопроса о введении смертной казни в Кыргызстане продолжается. Мнения ожидаемо разделились. Одни выступают категорически против, другие, наоборот, поддерживают инициативу президента страны. Какова процедура возвращения смертной казни, какие репутационные потери понесет страна за односторонний выход из международного пакта, предусматривающего абсолютный запрет на смертный вердикт, и готово ли государство к монополии на убийство, в материале 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Сколько денег будут тратить кандидаты. Заглядываем в чужой карман Фото из интернета. Участие в выборах 30 ноября обойдется в среднем одному кандидату от 8 до 20 миллионов сомов Выборы всегда были дорогим удовольствием не только для бюджета страны, но и для кармана каждого участника избирательного марафона. Конечно, прецеденты, когда среди победителей оказывался кандидат, скажем так, со средним достатком, в истории Кыргызстана бывали. И в новейшей его истории тоже. Но это, скорее, исключение из правил, и оно касалось тех, у кого уже были имя и определенная репутация. Так, сколько стоит стать депутатом? ПОДРОБНЕЕ

Долг за асфальт: как кредит «купил» Кыргызстану новый закон о безопасности За $92 миллиона Кыргызстан получил 52,5 километра новой трассы Бишкек — Кара-Балта и обязательство проводить аудит безопасности на всех дорогах страны. Почему международный кредит стал инструментом законодательного давления, в материале 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего Фото 24.kg. Лидерство по росту цен с начала 2025 года держат свежие фрукты — 41,1 процента В январе — сентябре 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 5,5 процента. По итогам семи месяцев инфляция составляла 5,1 процента. C начала года в основном подорожали: продукты и безалкогольные напитки — на 6,4 процента; тарифы на услуги для населения — на 6,3 процента; алкогольные напитки и табачные изделия — на 5,1 процента; непродовольственные товары — на 3 процента. ПОДРОБНЕЕ

Высокий рост ВВП Кыргызстана против инфляции: экономические итоги девяти месяцев Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — сентябрь 2025 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 240,5 миллиарда сомов и по сравнению с девятью месяцами 2024-го вырос на 10 процентов. По итогам восьми месяцев рост составлял 11 процентов. ПОДРОБНЕЕ

Нападают с ножом, толкают, пинают. Суровые будни контролеров в автобусах Бишкека Фото 24.kg. Пассажир показывает электронный чек оплаты Ежедневно в общественном транспорте Бишкека проводят рейды по оплате проезда пассажирами. За день контролеры штрафуют до 10 человек. Но с 1 ноября начнут наказывать и тех, кто оплатил проезд, но не взял талон. При проверке они оправдываются, что забыли или вовсе о них не знали. Начинают обвинять водителей. ПОДРОБНЕЕ

В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В этом году археологи и студенты АУЦА сделали неожиданное открытие и обнаружили несколько оленных камней во время раскопок в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Руководитель экспедиции, археолог и преподаватель департамента антропологии АУЦА Аида Абдыканова рассказала 24.kg, какое значение имеют оленные камни для археологии Кыргызстана и поделилась подробностями о работе команды. ПОДРОБНЕЕ

Как кыргызстанец попал в сериал «Кухня»: история сценариста Василия Куценко Фото 24.kg. Василий Куценко родился в Таласе, жил во Фрунзе, а потом покорил и Москву Родился в Таласе, вырос в Бишкеке, а его шутки и авторские приемы покорили российский кинопрокат, собрав $86 миллионов только на «Чебурашке». Сценарист и креативный продюсер Василий Куценко принес «кыргызскую искру» в хитовые сериалы «Кухня» и «Отель Элеон». В интервью 24.kg кыргызстанец рассказал, как опыт КВН и работа официантом в Бишкеке помогли ему создать реалистичный мир ресторана и как придумал эльфийский язык для сериала «Последний богатырь», взяв за основу... кыргызские реплики. ПОДРОБНЕЕ

Лошади лучше людей. История кыргызстанки, которая потеснила мужчин в кок бору Закат, пыль, конь и девушка... На поле, где мужчины сражаются за улак, 18-летняя Раиса Ерошкина из Орловки доказывает, что сила — не в брутальной борьбе, а в упорстве и любви к делу. Раиса— одна из первых женщин Кыргызстана, оседлавших кок бору. ПОДРОБНЕЕ

Язва желудка: гастроэнтеролог о симптомах, алкоголе и мифах Фото из интернета. Основная причина развития язвы в 80-90 процентах случаев — длительная инфекция Язва — широко распространенное заболевание, представляющее собой одну из актуальных медико-социальных проблем из-за высоких показателей, частых рецидивов и нетрудоспособности заболевших. О симптомах и осложнениях 24.kg рассказала врач-гастроэнтеролог Национального госпиталя Эльвира Жакишова. ПОДРОБНЕЕ

Календарь прививок. Кому и когда их делать, и почему это важно Споры вокруг вакцинации в Кыргызстане не прекращаются. Многие родители до сих пор отказываются прививать детей от различных заболеваний. Но, как показала последняя вспышка кори в республике, вакцинация помогла уберечь многих от этого тяжелого заболевания. Защищает она и от других серьезных болезней. В материале 24.kg — о том, когда и какие прививки надо делать детям и взрослым. ПОДРОБНЕЕ

Озеро Тулпар-Куль и Таш-Рабат. Фото и видео читателей 24.kg Фото Таштемир уулу Алмаза. Пик Ленина отражается в озере Тулпар-Куль Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся закатом в Бишкеке, доберемся до ледника Ак-Сай, побываем на Иссык-Куле, на озере Сон-Куль и остановимся у подножия пика Ленина. ПОДРОБНЕЕ