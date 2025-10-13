17:27
Общество

Кыргызстан получил золотую награду за лучшую экспозицию на ЭКСПО 2025 в Осаке

Национальный павильон Кыргызской Республики получил золотую награду (Gold Award) на Всемирной выставке ЭКСПО 2025 в Осаке. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР.

Как отмечается, Кыргызстан удостоился высшей награды в категории Empowering Lives — за лучшую экспозицию, которая раскрывает человеческий потенциал, силу образования, культурное богатство и вклад общества в устойчивое развитие.

Республика вошла в число 19 обладателей золотой медали. Всего в выставке участвовали 169 стран.

Международное жюри отметило павильон Кыргызстана за выдающийся дизайн, гармоничное сочетание традиционных ценностей с технологичными решениями, мощное гуманистическое послание, вдохновляющее на созидание и личностное развитие.
