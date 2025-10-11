17:07
Новые правила въезда в Шенген: что ждет путешественников при пересечении границы

С 12 октября для граждан стран, не входящих в ЕС, начнут действовать новые правила пересечения внешних границ государств Шенгенской зоны. Об этом сообщает DW.

По данным издания, речь идет об электронной системе въезда и выезда EES (Entry Exit System). Цель нововведений — ускорить пограничный контроль и сделать его более эффективным, а туристы в первую очередь должны будут ощутить это как «избавление» от штампов в паспорте.

При первом контакте с новой системой необходимо будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом будет создана цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. При последующих пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные будут сверяться с этой записью. Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не нужно.

Регистрироваться для этого нужно будет либо на специальных терминалах EES, либо в автоматах на границе, которые будут считывать паспорт и собирать биометрические данные пассажиров. Автоматами смогут пользоваться только владельцы биометрических паспортов.

Не все пограничные контрольно-пропускные пункты сразу же перейдут на новую систему. Введение EES будет постепенным: только к 10 апреля 2026 года она должна быть полностью внедрена на всех пунктах пропуска. Пока же власти европейских стран смогут сами решать, на каких пограничных переходах и когда начать использовать эту систему. Первыми на нее полностью перейдут Чехия, Эстония и Люксембург, а Германия будет вводить EES «от аэропорта к аэропорту».
