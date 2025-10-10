Кыргызстанцы стали чаще жаловаться на незаконное увольнение

В последнее время от граждан поступает много заявлений с жалобами на незаконное увольнение и несвоевременную выплату отпускных. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник технической и правовой инспекции Федерации профессиональных союзов КР Жениш Казакбаев.

По данным замдиректора Службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкула Мадьярова, ежегодно в службу поступает около 2 тысяч заявлений о нарушении трудовых прав. В том числе о невыплате зарплаты и приеме на работу без заключения трудового договора.

Правовой инспектор Федерации профсоюзов Махабат Есеналиева подчеркнула, что даже при отсутствии письменного трудового договора, если работник фактически приступил к работе с ведома или по поручению работодателя и его представителя, то трудовой договор считается заключенным со дня начала работы, и на работника распространяются все нормы трудового законодательства.

С июля 2024 года работает горячая линия 1229 по вопросам трудовых прав.

«Часто к нам обращаются работники из неформального сектора в том числе о нарушении их трудовых прав и, конечно, отсутствии трудового договора. Позвонив на горячую линию, можно получить разъяснение по трудовому договору, увольнению, выплатам и другим вопросам», — добавила она.