К Дню труда в городе Ош проведут спортивный забег для членов профсоюзов

В Оше 25 апреля проведут спортивный забег для членов профсоюзов, приуроченный к 1 Мая. Об этом 24.kg сообщили в Федерации профессиональных союзов Кыргызстана (ФПСК).

По данным ее представителей, подобный профсоюзный марафон два года назад организовали в Бишкеке. Тогда он собрал около полутора тысяч участников.

«Тогда было много желающих принять участие в забеге в Оше. Планируем собрать около тысячи трудящихся. Забег пройдет под девизом «Единство и здоровье» на дистанции 5 километров, чтобы призвать всех к здоровому образу жизни, единству, а также напомнить о деятельности профсоюзов. Наши представители расскажут, куда обращаться в случае получения травм на рабочем месте или если человек столкнулся с несправедливостью. Будем раздавать листовки с указанием нашего короткого номера 1229, куда можно позвонить при возникновении вопросов», — сказали в ФПСК.

В федерации напомнили, что последние два года 1 Мая проводили шествие в Нарынской области совместно с обладминистрацией. Но во всех остальных регионах и Бишкеке последнее шествие организовывали 10 лет назад — в 2016-м.

«Мы хотим провести такое массовое мероприятие, но для этого необходимо пройти процедуру согласования и решить организационные вопросы. В любом случае мы проводим различные акции и марафоны, приуроченные к 1 Мая», — добавили в ФПСК.

1 Мая в Кыргызстане официально отмечается Праздник труда. В республике проживает более 7 миллионов человек, из них около 3 миллионов относятся к трудящимся. Более миллиона человек состоят в различных профсоюзах.