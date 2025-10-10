Афиша Бишкека на выходные: стендап, концерты и детские шоу

Театры

11 октября. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

12 октября. Спектакль «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

12 октября. Опера «Риголетто»

В ее основе пьеса Виктора Гюго «Король забавляется», в центре сюжета которой острая драма Риголетто — язвительного придворного шута, с одной стороны, и нежного, глубоко страдающего отца — с другой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки

11-12 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

11 октября. Вечер балета кыргызско-корейской дружбы

Зрителям будут представлены лучшие образцы мировой классики, авторские постановки корейских и кыргызских хореографов, а также современные работы европейских постановщиков.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

11 октября. Концерт Milana Star

Милана с первого выхода своего музыкального клипа сразу попала в сердца юных поклонников. С тех пор ее музыкальная карьера пошла на взлет. Миллионы просмотров в YouTube — тому подтверждение.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 17.00.

11 октября. Стендап-концерт Ивана Абрамова

Иван Абрамов — любитель компьютерных игр и классической литературы. К каждому своему концерту подходит креативно и ответственно, знакомится со зрителем города, импровизирует, делится шутками о своих дочерях, жене, кошке и теперь даже о собаке.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 20.00.

11 октября. Концерт группы «Дервиши»

Популярная казахстанская группа «Дервиши» отмечает свое 25-летние. Коллектив, основанный в 1999 году, быстро обрел успех среди слушателей.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.30.

11-12 октября. Концерт органной музыки

Лауреат международных конкурсов Гарри Еприкян — активный и постоянный участник российских и международных фестивалей.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова. 18.00.

11-12 октября. Киноклуб

В субботу покажут фильм «Покаяние» , в воскресенье — первые серии сериалов «Любовь, смерть и роботы» и «Предложение». После каждого фильма обсуждение.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.30 (суббота), 16.30, 18.00 (воскресенье).

12 октября. Концерт «Большая игра»

Это стильное юмористическое шоу, которое вернет любимую атмосферу, но в совершенно новом формате. Приготовьтесь к вечеру ностальгии и новых впечатлений. Мы вспомним лучшие традиции КВН, но посмотрим на них по-новому.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

Лекции, мастер-классы

11 октября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

11 октября. Воркшоп «Искусство мобильной фотографии»

Забудьте о профессиональной технике и сложных настройках! Ваш смартфон — это не просто средство связи, а мощный инструмент для творчества. Узнайте, как превратить его в настоящую фотокамеру и создавать потрясающие снимки, где бы вы ни находились. Регистрация по телефону 0551 266 144.

КЦ Dari, 20.00.

11 октября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 20.30.

10-11 октября. Мастер-классы

В месяц открытых дверей в музеях страны КНМИИ проведет мастер-классы по линогравюре и по пошиву и вышивке пояса белдемчи, также состоится лекция Айны Молдохматовой. Будут и обзорные экскурсии.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00, 11.00, 14.00.

Для детей

11 октября. Сказка «Любопытный слоненок»

Куклы, созданные в технике «оригами из полотенца» (специально адаптированной для сцены), оживают на глазах зрителей, превращаясь в африканских животных. Все роли воплотит и озвучит одна актриса.

«Театр 705», 14.00.

11 октября. М астер-класс «Оригами»



Интересное мероприятие, где каждый ребенок сможет принять участие и создать свою креативную картину.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.

11-12 октября. Спектакли «Шайыр светофор» и « Странник Кранц»

«Шайыр светофор» — это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.

Постановка «Странник Кранц» отражает хрупкость нашей планеты. Авторы пытаются обратить внимание молодого поколения на проблему экологии, окружающей среды, а также призвать людей к сохранению нашей планеты.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





12 октября. Сказка на подушках «Моя счастливая ферма»

Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие — куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко — куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не плану. Мы познакомим ваших детей с животными и их звуками, овощами и фруктами, привьем любовь к труду и расскажем о важности помогать друг другу.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.