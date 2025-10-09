08:38
Общество

Хадж-2026. ДУМК выберет глав групп паломников из числа претендентов

Духовное управление мусульман объявило о начале регистрации кандидатов на должность руководителей групп паломников (ажи башчы).

Регистрация будет осуществляться операторами региональных казыятов с 8 по 23 октября, уточнили в ДУМК.

Первые тестовые экзамены состоятся 28 октября, успешно сдавших претендентов ждет собеседование 29 октября.

Требования к кандидатам:

  • возраст не старше 55 лет;
  • свободное владение информационными технологиями;
  • умение хорошо разбираться в религиозной значимости мест паломничества во время хаджа;
  • знание арабского языка;
  • организаторские способности.
