Хадж-2026. ДУМК выберет глав групп паломников из числа претендентов

Духовное управление мусульман объявило о начале регистрации кандидатов на должность руководителей групп паломников (ажи башчы).
Регистрация будет осуществляться операторами региональных казыятов с 8 по 23 октября, уточнили в ДУМК.
Первые тестовые экзамены состоятся 28 октября, успешно сдавших претендентов ждет собеседование 29 октября.
Требования к кандидатам:
- возраст не старше 55 лет;
- свободное владение информационными технологиями;
- умение хорошо разбираться в религиозной значимости мест паломничества во время хаджа;
- знание арабского языка;
- организаторские способности.