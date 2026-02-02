Жители РТ направили более $320 тысяч, отложенных на хадж, на развитие своих сел

В Шахристанском районе на севере Таджикистана около 100 жителей направили средства, накопленные на паломничество, на благоустройство своих сел. Общая сумма пожертвований превысила 3 миллиона сомони (более $320 тысяч).

Об этом сообщают таджикские СМИ со ссылкой на главу района Рабим Гафурзода. По его словам, инициатива носила добровольный характер и стала результатом совместной работы местных властей и религиозных деятелей. Жителей не призывали отказываться от совершения умры или хаджа — решение о пожертвованиях они приняли самостоятельно, обратившись к главам местных сообществ.

Собранные средства направили на ремонт и строительство дорог и мостов, улучшение электроснабжения, а также на развитие детских садов и других социальных объектов. Власти района поручили местным органам вести учет поступивших средств и предоставлять отчеты об их использовании.

В Таджикистане подобные инициативы стали появляться чаще после публичной критики повторных паломничеств со стороны президента Эмомали Рахмон, который неоднократно призывал направлять средства на развитие сел, образование и социальную сферу.