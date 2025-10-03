11:13
Общество

В «Галерее М» пройдет осенний концерт «Музыка без границ»

Осенний концерт «Музыка без границ» пройдет 9 октября в «Галерее М». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

По их данным, самые яркие солисты Кыргызского театра оперы и балета исполнят известные произведения: от оперных арий до народных и эстрадных песен в камерной атмосфере галереи — буквально на расстоянии вытянутой руки.

«Название концерта «Музыка без границ» подчеркивает богатые возможности оперного вокала и его способность объединять разные музыкальные миры», — добавили организаторы.

«Галереи М»
Фото «Галереи М». Концерт

В программе концерта:

1. Сцены из оперы Жоржа Бизе «Кармен: «Цыганская», куплеты Эскамильо Хабанера, ария Хозе. Исполнители — народные артисты КР Асель Бекбаева и Бактыбек Ыбыкеев, заслуженный артист КР Айбек Саралаев.
2. Ария Тоски из оперы Джакомо Пуччини «Тоска». Заслуженная артистка КР Заира Раимбекова.
3. Parlami d’amore, Mariu, неаполитанская песня. Бактыбек Ыбыкеев.
4. Лео Делиб, «Испанская песня». Заслуженная артистка КР Айзирек Момунова.
5. Узеир Гаджибеков, ария Гасан хана из оперы «Кер оглы». Бактыбек Ыбыкеев.
6. Узеир Гаджибеков, ария Нигяр из оперы «Кер оглы». Айзирек Момунова.
7. Жак Оффенбах, Ah! Quel diner. Асель Бекбаева.
8. Роберт Шуман, Ich grolle nicht. Бактыбек Ыбыкеев.
9. Джакомо Пуччини, ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки». Айзирек Момунова.
10. Венгерская народная песня. Все солисты.
11. Абай, «Айтым салем каламкас». Заслуженный артист КР Телек Найманбаев.
12. Калый Молдобасанов, «Кел вальсы». Заира Раимбекова.
13. Жолдубай Кайыпов, «Атам менен энеме». Айбек Саралаев (партия скрипки — Асель Токтоналиева)

14.Муратбек Бегалиев, «Кыргызстан». Все солисты и еще многие другие произведения.

Режиссер — Найля Рахмадиева, концертмейстер — Нуржан Токтобекова.
