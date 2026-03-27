Общество

Эльнура Муктарбек примет участие в гала-концерте музыкальной премии BraVo

Кыргызстанка Эльнура Муктарбек примет участие в гала-концерте VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Об этом сообщают организаторы.

Фото из архива.

Уточняется, что на сцену выйдут звезды классической музыки, артисты оперы и балета из России, Кыргызстана, Китая, Бразилии, ЮАР, Саудовской Аравии, Египта и других стран-партнеров.

КНР представит пианист-виртуоз Мин Жуй, Саудовскую Аравию — тенор Марван Фаги, ЮАР — Наоми Тагг. Она удивит публику игрой на электроскрипке. Зрителей также ждет творчество гобоиста Мохамеда Салеха из Египта и певцов Алихана Бейсекова (Казахстан) и Эльнуры Муктарбек (Кыргызстан).

Гала-концерт премии BraVo состоится 14 апреля на Исторической сцене Большого театра.

Эльнура Муктарбек — оперная певица, солистка Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, заслуженная артистка КР. В 2023 году удостоена награды Казахстана — ордена «Достык» II степени за вклад в укрепление дружбы между двумя странами.
