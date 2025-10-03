09:39
Общество

На заочной форме в вузах Кыргызстана обучается больше трети студентов

На зачной форме в высших учебных заведениях Кыргызстана обучается больше трети студентов. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

По данным ведомства, на уровне высшего профессионального образования в республике функционируют 88 учебных заведений, из которых 33 государственных и 55 частных.

В вузах обучается 227 тысяч 738 студентов, из них на бюджетной основе — 26,7 тысячи, или 12 процентов от общего числа студентов, на контрактной — 201 тысяча (88 процентов).

На заочной форме обучаются 83,9 тысячи студентов (37 процентов).

Ранее с целью минимизации коррупционных рисков, связанных с массовым поступлением абитуриентов на заочную форму обучения по определенным направлениям, а также для повышения качества подготовки кадров кабмин ввел временный мораторий на прием абитуриентов на заочные программы.

В 2025/26 учебном году на заочную форму обучения не принимали по программам высшего профессионального образования (бакалавриат и магистратура) по направлениям:

  • юриспруденция;
  • экономика;
  • менеджмент.

С 2026/27 учебного года прием в профессиональные вузы и колледжи по заочной форме также будет ограничен. Но допускается подготовка специалистов через ускоренные программы на базе среднего профессионального образования, а также магистратуры с применением дистанционных технологий.
