15:28
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Общество

Кыргызстанец с грантом в Стэнфорде: что о нем известно

Фото кабмина. Амиртай Бексултанов с отцом

Стали известны подробности о кыргызстанце Амиртае Бексултанове, получившем полный грант на обучение в Стэнфордском университете на сумму $410 тысяч. Он сегодня посетил Ынтымак Ордо, где встретился с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Как сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайыр Орунбеков, глава кабмина поздравил студента с поступлением и вручил ему MacBook.

«Амиртай — выпускник бишкекской школы № 24, из простой семьи. Он самый младший в семье. Обычный парень, но очень целеустремленный. Участвовал во многих международных конкурсах и теперь пожинает плоды своего труда», — написал Дайыр Орунбеков.

Читайте по теме
Он отметил, что студент поступил на бесплатное обучение в один из самых престижных университетов мира.

«Это большой повод для гордости. Особенно тронуло, как радовался и волновался его отец, сопровождавший сына... Действительно, если ребенок добивается успеха — это самая большая гордость для родителей», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369291/
просмотров: 831
Версия для печати
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали совместные патрули на&nbsp;границе Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
7 апреля, вторник
15:26
В ЖК хотят защитить сельхозземли: застройку сделают дороже, штрафы увеличат В ЖК хотят защитить сельхозземли: застройку сделают дор...
15:24
Генпрокурор: В 2025 году 80 граждан КР были экстрадированы на родину
15:24
Кыргызстан продвигает халал-индустрию на международном конгрессе в Анкаре
15:17
В Кыргызстане снижается количество совершаемых преступлений
15:07
В КР в 2025 году зарегистрировано 1 тысяча 671 преступление в отношении детей