Кыргызстанец с грантом в Стэнфорде: что о нем известно

Стали известны подробности о кыргызстанце Амиртае Бексултанове, получившем полный грант на обучение в Стэнфордском университете на сумму $410 тысяч. Он сегодня посетил Ынтымак Ордо, где встретился с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.
Как сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайыр Орунбеков, глава кабмина поздравил студента с поступлением и вручил ему MacBook.
Он отметил, что студент поступил на бесплатное обучение в один из самых престижных университетов мира.
«Это большой повод для гордости. Особенно тронуло, как радовался и волновался его отец, сопровождавший сына... Действительно, если ребенок добивается успеха — это самая большая гордость для родителей», — добавил он.