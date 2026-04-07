Кыргызстанец с грантом в Стэнфорде: что о нем известно

Стали известны подробности о кыргызстанце Амиртае Бексултанове, получившем полный грант на обучение в Стэнфордском университете на сумму $410 тысяч. Он сегодня посетил Ынтымак Ордо, где встретился с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Как сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайыр Орунбеков, глава кабмина поздравил студента с поступлением и вручил ему MacBook.

«Амиртай — выпускник бишкекской школы № 24, из простой семьи. Он самый младший в семье. Обычный парень, но очень целеустремленный. Участвовал во многих международных конкурсах и теперь пожинает плоды своего труда», — написал Дайыр Орунбеков.

Он отметил, что студент поступил на бесплатное обучение в один из самых престижных университетов мира.

«Это большой повод для гордости. Особенно тронуло, как радовался и волновался его отец, сопровождавший сына... Действительно, если ребенок добивается успеха — это самая большая гордость для родителей», — добавил он.