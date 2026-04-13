Стажировка вместо диплома: готовы ли вузы и бизнес к новому формату обучения

В Кыргызстане может появиться альтернатива дипломной работе для квалификаций бакалавра, магистра и специалиста — 16-недельная практика (стажировка).

Навыки важнее диплома?

Стажировка предусматривает выполнение итогового отчета (бизнес-плана, стартап-проекта, прикладного проекта либо иного результата, ориентированного на практическое применение и/или возможную коммерческую реализацию).

Максим Белов учится на горного инженера в Кыргызско-Российском Славянском университете. В 2027 году ему предстоит писать дипломную работу.

Студент четвертого курса считает стажировку лучше выпускной работы, поскольку она, по его словам, дает практические навыки.

«Сама суть дипломных работ со временем уходит на второй план, раньше была траектория — дипломная работа перерастает в магистерскую, научную и так далее. Сейчас же такое время, что практические навыки намного важнее», — говорит он.

Будущий инженер заметил, что студенты с первого курса ходят на практику — на первых курсах она длится всего две недели, начиная с третьего, становится дольше.

«За время учебы у нас были выезды и в Россию, и на Джеруй, и в другие места. Но одно дело, когда вы съездили на три недели на практику, а другое, когда непрерывно четыре месяца находитесь на производстве. Это большая разница, — добавил Максим Белов. — Что касается курсовых работ, все зависит от желания студента и вовлеченности научного руководителя. У меня очень хорошие научные руководители и с ними интересно писать. Что важно — они контролируют процесс, каждую неделю приношу промежуточные результаты, вместе их разбираем. Некоторым преподавателям не так важно следить за прогрессом студента, и тогда он не знает, писал ли студент сам или купил курсовую работу».

Работы, по его словам, проверяют на антиплагиат и на след искусственного интеллекта (ИИ), если есть превышения нормы, то придется переписывать. Максим с таким не сталкивался, потому что пишет, по его заверению, сам.

25 тысяч сомов за диплом

Некоторые студенты не скрывают, что используют ИИ при написании курсовых и дипломных работ.

При этом, несмотря на развитие искусственного интеллекта, все еще остается спрос на готовые работы. В Сети можно найти и предложения.

Например, выпускную квалификационную работу для бакалавра на тему «Влияние туризма на экономику Кыргызстана» вам могут написать «под ключ» за 25 тысяч сомов.

Цена высокая за сжатые сроки — 3-4 недели. Марина (имя изменено) обещает полное сопровождение до защиты диплома, включая корректировку от вуза, доклад для подготовки к защите и презентацию для комиссии.

«Советую уже заказывать, так как чем ближе срок, тем дороже. Чем раньше заказ, тем качественнее работа. Что касается оплаты, то 30-50 процентов стоимости вносите сразу, остальное до конца срока по частям. Практическая часть будет на основе данных департамента туризма», — говорит Марина.

Есть у нее и «акции»: приводишь еще одного студента — получаешь скидку в 5 тысяч сомов в качестве бонуса, но цена за вторую дипломную работу выше.

Правда, бишкекчанка честно призналась: за темы по техническим направлениям не берется, поскольку «там нужны специальные знания», а у нее только экономическое и юридическое образование.

Написанием дипломных Марина занимается около пяти лет. «У меня два высших образования и свои дипломные писала сама, с тех пор пишу другим. Я много не беру студентов — четыре-пять человек и работаю с ними до последнего», — рассказала она.

В другом месте готовы написать диплом на тему туризма «от А до Я» за 15 тысяч сомов. «Сначала составляем план, согласовываем и вы утверждаете его с научным руководителем. В конце проверяем работу на оригинальность через платную версию антиплагиата. Сопровождаем до защиты диплома, при необходимости вносим изменения», — пообещали нам.

Качество работ, купленных за деньги, остается под вопросом. Ведь вузы ожидают, что практическую часть студенты пишут на основе практики. Понятно, что пишущие дипломы на заказ за деньги, ее не проходят.

Что думают в вузах

По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций, вопрос целесообразности замены выпускной квалификационной работы обсудили с учебно-методическими объединениями высшего и среднего профессионального образования.

Такой ориентированный на практику подход к подготовке специалистов является своевременным и направленным на повышение качества подготовки бакалавров и их готовности к профессиональной деятельности, считают в ведомстве.

Ректор Кыргызского национального университета Догдурбек Чонтоев отметил: вуз в целом поддерживает инициативу, но есть некоторые нюансы.

«К вопросу важно подходить комплексно. Иногда за предоставление рабочего места нашим студентам мы оплачиваем предприятиям. Этот механизм надо изучить более детально и совместно решить», — сказал он.

Сейчас, по его словам, практика на четвертом курсе длится от 1,5 до 2 месяцев, в зависимости от специальности. Знания, полученные на ней, студенты используют при подготовке практической части выпускной квалификационной работы.

Проректор по научной работе Кыргызского государственного технического университета Римма Элеманова тоже поддерживает введение альтернативы дипломной работе в виде 16-недельной стажировки с предоставлением итогового отчета.

По ее словам, в Сингапуре, например, выпускники находятся на предприятии и там готовят выпускную квалификационную работу. В Германии на уровне среднего профессионального образования налажен контакт с производствами.

«Я сторонник таких новшеств. Если выпускник будет находиться на предприятии четыре месяца, погрузится в его проблемы, предложит какое-то собственное решение или видение, это будет большим плюсом. В то же время полностью отказаться от дипломных работ невозможно. Они должны иметь такое содержание, чтобы можно было определить, какие теоретические и практические навыки приобрел студент во время обучения. Например, у технологов есть технологическая часть: расчеты рецептур, проектная часть, он должен обставлять правильно оборудование, все должно выполняться на чертежах и так далее», — сказала Римма Элеманова.

По ее словам, предквалификационную практику студенты проходят и сегодня — на базе какого-то предприятия собирают материалы для выпускной квалификационной работы в течение восьми недель. Место прохождения они могут подобрать сами, либо с этим может помочь вуз — на кафедрах есть база компаний, с которыми университет имеет договора.

Как правило, работа практикантов на производстве материально не поощряется.

«Если он будет в качестве стажера, то в Трудовой кодекс внесли изменения и понятие ученического договора, когда стажер может быть оформлен на определенный срок и иметь вознаграждение за работу. В идеале он не должен стоять у станка на одной позиции. У него задача ознакомиться со всей структурой предприятия или какой-то отрасли — сегодня в этом отделе, завтра в том цеху, то есть стажировка должна быть полноценной.

Один из главных минусов, когда практикантов просто ставят на определенную позицию. Допустим, мыть банки. Целый месяц и ничего не осваивают. Должна быть четкая программа прохождения практики. Тогда у студента будет результат. Не только вуз должен это контролировать. Само предприятие должно быть заинтересовано в том, чтобы получать качественные кадры», — подчеркнула проректор.

А нужно ли это бизнесу?

Пожалуй, это один из главных вопросов. В советское время на госпредприятиях были мастера, наставники, за которыми закрепляли студентов. Выпускники заранее знали, где будут работать.

Частный бизнес сейчас может отказать. Вузы с этим сталкиваются часто. В итоге предприятия ждут опытные кадры, но учиться им негде. Вузы фактически «выбрасывают» выпускников на рынок труда, а те ищут работу по специальности.

Римма Элеманова напомнила, что в 2023 году в Закон «Об образовании» включили понятие дуального обучения.

Дуальное обучение обеспечивает непрерывный цикл изучения теоретического материала и освоения базовых навыков в образовательной организации, закрепления практических навыков, приобретения профессионального опыта на рабочем месте при равной ответственности образовательной организации, обучающегося и работодателя с возможностью оплаты труда обучающемуся.

При таком обучении получается солидарная подготовка кадров. Студенты около 60 процентов учебного времени находятся в университете, получая теоретические знания, а 40 процентов — на предприятии, где им дают практические знания.

В КГТУ с 2025 года внедрили дуальное обучение по программе «Пищевые технологии». Сначала студенты получили теоретическую часть в университете, а сейчас находятся на предприятии, где у них есть наставники.

«Когда мы хотели запустить дуальное обучение, то собирали многих представителей производственных предприятий. Согласились только четыре компании. Это гиганты, которым нужны сотрудники, как «Бишкексут», «Куликов», «Тойбосс». В Кыргызстане же в основном малый и средний бизнес, который не особо хочет вовлекаться в подготовку студентов, не допускает на практику, аргументируя, что компании закрытые. Иногда мы в замешательстве, куда отправить студентов. Поэтому наряду с введением альтернативы дипломной работе в виде стажировки должны вовлекать и бизнес, развивать институт наставничества», — отметила Римма Элеманова.

«Тойбосс», по словам руководителя отдела маркетинга и PR компании Дарики Алдашевой, постоянно сотрудничает с различными образовательными организациями, принимает на стажировку студентов, участвует в госкомиссии на экзаменах.

«Стажер — это всегда новый свежий взгляд, знания и идеи. Если говорить о моем отделе, это новые идеи в цифровых технологиях и маркетинге. Это помогает компании оставаться гибкой и быстрее адаптироваться к изменению рынка. Плюс мы вносим вклад в развитие молодых специалистов и экономики страны в целом. А где еще, как ни в компаниях, молодому поколению получать знания? Ведь все ожидают, что молодой специалист после вуза придет со знаниями и опытом. Если стажер хорошо зарекомендовал себя на практике, мы включаем его в кадровый резерв, можем связаться с ним при наличии вакансии или порекомендовать другим компаниям», — рассказала она.

Менять систему

Эксперт в области образования Мырза Каримов подчеркнул, что сейчас важно не только внедрять новые формы итоговой госаттестации, но и в целом провести ревизию системы высшего образования.

«Вузы готовят невостребованных специалистов. В программе слишком много лишних предметов, особенно на первом и втором курсах. Программа как в старших классах школы. Пора серьезно подумать и провести ревизию учебных планов, минимум 30 процентов преподавателей любого университета можно убрать. При этом академическим письмом не владеют не только студенты, но и некоторые преподаватели», — сказал он.

Мырза Каримов подчеркнул, что для маленького Кыргызстана очень много университетов (около 85 частных и государственных). Не всем нужно учиться в высших учебных заведениях, можно освоить рабочую профессию и неплохо зарабатывать на жизнь и развиваться, считает эксперт.