Президентскую стипендию в КР присвоили 90 студентам

Для студентов высших учебных заведений в Кыргызстане предусмотрены различные возможности и меры поддержки. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила ведущий специалист управления Министерства науки, высшего образования и инноваций КР (МНВОИ) Айзат Маматкеримова.

По ее словам, всего в республике функционирует около 85 вузов, в том числе 30 государственных.

Если раньше государство выделяло 6 тысяч грантовых мест по Кыргызстану, то на сегодня выделяется уже 10 тысяч. Бюджетные места распространяются только по госвузам.

«Наши учебные заведения сотрудничают в области академической мобильности. К примеру, студент, который обучается в КНУ, по программе академической мобильности один или два семестра может проучиться в КГТУ. Это очень развито. Для студентов предусмотрены стипендиальные программы. Например, ежегодно лучшим студентам выделяется президентская стипендия по 60 тысяч сомов. В этом году около 90 студентов стали обладателями этой стипендии», — сказала Айзат Маматкеримова.

Она добавила, что для магистрантов, докторов PhD предусмотрена стипендиальная программа «Эл үмүтү». За три года, напомним, профинансированы около 40 человек.

Кроме того, предусмотрены международные стипендиальные программы по соглашению с разными странами.

«То есть работа ведется, поддержка есть, нашим студентам надо только учиться, учиться и учиться», — подчеркнула Айзат Маматкеримова.

Она напомнила, что МНВОИ вносит изменения в некоторые решения кабинета министров КР, направленные на поддержку школьников-победителей областных олимпиад.

Проект постановления кабмина предусматривает:

  • вне конкурса на грантовые места зачисляются абитуриенты, занявшие в текущем календарном году 1-3-е места в областной олимпиаде школьников, на специальности и направления, с которыми совпадает предмет олимпиады, по выбору абитуриентов, при условии их участия в общереспубликанском тестировании и получении баллов, равных или выше порогового балла;
  • при одинаковых баллах абитуриентов преимущество отдается занявшим 1-3-е места на областных конкурсах школьников в текущем календарном году. Перечень областных конкурсов школьников определяется Министерством просвещения.
