16:45
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Ротация студентов. В Кыргызстане готовят программу региональной мобильности

В настоящее время программа региональной мобильности студентов находится на стадии разработки. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

По словам представителей ведомства, программа направлена на расширение доступа к высшему образованию и стимулирование мобильности студентов между регионами страны.

Как отмечается, в Кыргызстане студенты являются активной и прогрессивной частью общества. В организациях профессионального образования молодежь из разных регионов страны обучается и проживает в одной среде, обменивается идеями, что способствует формированию естественной и эффективной межрегиональной интеграции среди молодежи.

Читайте по теме
Проект «Акылман» станет кузницей новой элиты: ставка на единый Кыргызстан

«Реализация программ академической мобильности является частью реформ, проводимых в системе высшего профессионального образования. Эти реформы направлены на повышение качества высшего образования, укрепление социальной справедливости и развитие человеческого капитала в соответствии с современными требованиями рынка труда и технологического развития», — добавили в ведомстве.

Одним из первых шагов в этом направлении стал пересмотр перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования. В настоящее время учебно-методические объединения по высшему и среднему профессиональному образованию провели инвентаризацию действующих перечней, осуществили работу по исключению утративших актуальность и устаревших направлений и специальностей, а также по их укрупнению.

Кроме того, ведется работа по пересмотру государственных образовательных стандартов с целью усиления акцента на результатах обучения студентов.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил о запуске системы ротации студентов, обучающихся по бюджетной квоте. С сентября 2027 года планируется перераспределять бюджетные места между регионами: абитуриенты с юга будут направляться учиться на север, а северяне — в южные области.

По данным главы государства, ежегодно около 10 тысяч выпускников получают бюджетные места. Предполагается, что по 5 тысяч студентов из северных и южных регионов будут обучаться вне своего региона проживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364559/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
В Минстрое КР проведена ротация руководителей четырех департаментов
Качество медобразования для студентов из Пакистана обсудили в Минздраве КР
Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?
Литературный конкурс для региональных авторов объявлен в Кыргызстане
Обновить кадры в столичных медицинских учреждениях призвал глава Минздрава
Вузам в Кыргызстане рекомендовали не взимать штрафы со студентов
Поддержку молодым врачам пообещал и. о. главы Минздрава Кыргызстана
Кыргызстанцы смогут поступить в вузы Венгрии
Безопасно ли в России студенту из Кыргызстана, рассказали в Россотрудничестве
Как поступить в американский вуз и учиться бесплатно: личный опыт кыргызстанки
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
16:19
В Бишкеке на проспекте Айтматова водитель автобуса выехал на встречную полосу В Бишкеке на проспекте Айтматова водитель автобуса выех...
16:15
Ротация студентов. В Кыргызстане готовят программу региональной мобильности
16:01
Из Ирана эвакуирован один гражданин Кыргызстана с ребенком
15:55
В Бишкеке задержали мужчину с игрушечным пистолетом
15:49
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР