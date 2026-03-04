Ротация студентов. В Кыргызстане готовят программу региональной мобильности

В настоящее время программа региональной мобильности студентов находится на стадии разработки. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

По словам представителей ведомства, программа направлена на расширение доступа к высшему образованию и стимулирование мобильности студентов между регионами страны.

Как отмечается, в Кыргызстане студенты являются активной и прогрессивной частью общества. В организациях профессионального образования молодежь из разных регионов страны обучается и проживает в одной среде, обменивается идеями, что способствует формированию естественной и эффективной межрегиональной интеграции среди молодежи.

«Реализация программ академической мобильности является частью реформ, проводимых в системе высшего профессионального образования. Эти реформы направлены на повышение качества высшего образования, укрепление социальной справедливости и развитие человеческого капитала в соответствии с современными требованиями рынка труда и технологического развития», — добавили в ведомстве.

Одним из первых шагов в этом направлении стал пересмотр перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования. В настоящее время учебно-методические объединения по высшему и среднему профессиональному образованию провели инвентаризацию действующих перечней, осуществили работу по исключению утративших актуальность и устаревших направлений и специальностей, а также по их укрупнению.

Кроме того, ведется работа по пересмотру государственных образовательных стандартов с целью усиления акцента на результатах обучения студентов.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил о запуске системы ротации студентов, обучающихся по бюджетной квоте. С сентября 2027 года планируется перераспределять бюджетные места между регионами: абитуриенты с юга будут направляться учиться на север, а северяне — в южные области.

По данным главы государства, ежегодно около 10 тысяч выпускников получают бюджетные места. Предполагается, что по 5 тысяч студентов из северных и южных регионов будут обучаться вне своего региона проживания.