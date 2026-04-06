Общество

Дипломную работу хотят заменить стажировкой. Новые правила для студентов в КР

Изменить правила итоговой аттестации студентов предлагает Министерство науки, высшего образования и инноваций. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Предлагаемые изменения предусматривают замену выпускной квалификационной работы обязательной 16-недельной практикой (стажировкой) для студентов выпускных курсов, а также включение результатов практики в итоговую аттестацию.

По данным МНВОИ, вопрос целесообразности замены выпускной квалификационной работы для выпускников обсужден с учебно-методическими объединениями высшего и среднего профессионального образования. Такой подход к подготовке специалистов, по мнению чиновников, является своевременным и направленным на повышение качества подготовки бакалавров и их готовности к профессиональной деятельности.

Предлагается включить практику (стажировку) с выполнением итогового отчета (бизнес-плана, стартап-проекта, прикладного проекта либо иного результата, ориентированного на практическое применение и/или возможную коммерческую реализацию) в перечень итоговых государственных испытаний в качестве альтернативы выпускной квалификационной работе. Это позволит учитывать специфику подготовки в рамках отдельных направлений, а также возможности образовательной организации по привлечению к данной работе работодателей.

Кроме того, проектом предлагается дополнить положения новым пунктом, предусматривающим, что решение государственной аттестационной комиссии о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома о высшем/среднем профессиональном образовании может быть отменено, если установлено нарушение порядка итоговой госаттестации и/или выдачи документов об образовании.

Отмечается, что в ходе проверок ГКНБ выявил ряд нарушений при итоговой госаттестации и выдаче дипломов о высшем/среднем профессиональном образовании в ряде образовательных организаций. Однако на сегодня вузы и спузы не обладают полномочиями для аннулирования уже выданных дипломов.
