Кыргызстан и Узбекистан расширят академическую мобильность студентов

Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в КР Саидикрамом Ниязходжаевым.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе встречи отмечено поступательное развитие сотрудничества в сферах образования и науки.

Подчеркнуто, что между высшими учебными заведениями двух стран расширяются прямые связи, реализуются программы академического обмена, проводятся совместные научные мероприятия.

Особое внимание уделено дальнейшему укреплению партнерства в области высшего образования и науки, в том числе вопросам расширения академической мобильности студентов и преподавателей, а также запуску совместных образовательных программ.

Стороны обсудили запланированные на 2026 год совместные мероприятия и инициативы.