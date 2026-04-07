12:20
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане озаботились воспитанием и поведением студентов вузов

На базе Кыргызского национального университета обсудили усиление роли вузов в формировании мировоззрения молодежи и системную организацию воспитательной деятельности.

Рабочее совещание прошло с участием советника президента Кыргызстана Чолпонбека Абыкеева, министра науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматовой, а также ректоров высших учебных заведений и проректоров по воспитательной работе.

По данным МНВОИ, в республике работают 85 вузов, которым необходимо уделять особое внимание не только образовательному процессу, но и воспитательной работе. Подчеркнута необходимость усиления и системного подхода к формированию духовно-нравственных ценностей у молодежи.

«Высшие учебные заведения должны не ограничиваться исключительно образовательной функцией, но и создавать условия для личностного становления студентов, их социальной адаптации, формирования поведения и уважения к национальным ценностям. Воспитание духовно развитого, нравственного и ответственного гражданина является одной из ключевых задач системы высшего образования», — сообщили в министерстве.

Отмечена необходимость отказа от формальных подходов в воспитательной работе и перехода к содержательной и системной деятельности. В частности, подчеркивается, что работа не должна ограничиваться только культурно-массовыми мероприятиями и кураторскими часами, а включать внедрение новых, эффективных методов, ориентированных на личностное развитие студентов.

Участники отметили, что идеалом национального образования является формирование духовно развитого, нравственного, творческого и ответственного гражданина, неравнодушного к судьбе отечества.

По итогам совещания руководителям вузов рекомендовано активизировать работу по воспитанию молодежи, повышению уровня патриотизма, гражданской ответственности и культурного развития студентов, развитию их самостоятельного и критического мышления, а также поддержке механизмов студенческого самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369240/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Дипломную работу хотят заменить стажировкой. Новые правила для студентов в КР
Вопреки диагнозу: как выпускник интерната для слабовидящих нашел свое призвание
Перечень направлений подготовки кадров в вузах Кыргызстана хотят пересмотреть
Новый корпус университета искусств строят в Бишкеке
Посольство Венгрии прокомментировало ситуацию с конкурсным отбором в вузы страны
Ротация студентов между регионами: новая инициатива вызвала вопросы в обществе
Президентскую стипендию в КР присвоили 90 студентам
Кыргызстан и Узбекистан расширят академическую мобильность студентов
Ротация студентов. В Кыргызстане готовят программу региональной мобильности
Качество медобразования для студентов из Пакистана обсудили в Минздраве КР
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали совместные патрули на&nbsp;границе Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
7 апреля, вторник
12:14
Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрез...
12:10
У мэрии странное понятие о дизайн-коде Бишкека, считают горожане
12:09
В парламенте просят вернуть уроки французского языка в трех столичных школах
12:06
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
12:05
Кыргызстан доставил 129 тонн гуманитарной помощи в Иран