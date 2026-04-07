В Кыргызстане озаботились воспитанием и поведением студентов вузов

На базе Кыргызского национального университета обсудили усиление роли вузов в формировании мировоззрения молодежи и системную организацию воспитательной деятельности.

Рабочее совещание прошло с участием советника президента Кыргызстана Чолпонбека Абыкеева, министра науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматовой, а также ректоров высших учебных заведений и проректоров по воспитательной работе.

По данным МНВОИ, в республике работают 85 вузов, которым необходимо уделять особое внимание не только образовательному процессу, но и воспитательной работе. Подчеркнута необходимость усиления и системного подхода к формированию духовно-нравственных ценностей у молодежи.

«Высшие учебные заведения должны не ограничиваться исключительно образовательной функцией, но и создавать условия для личностного становления студентов, их социальной адаптации, формирования поведения и уважения к национальным ценностям. Воспитание духовно развитого, нравственного и ответственного гражданина является одной из ключевых задач системы высшего образования», — сообщили в министерстве.

Отмечена необходимость отказа от формальных подходов в воспитательной работе и перехода к содержательной и системной деятельности. В частности, подчеркивается, что работа не должна ограничиваться только культурно-массовыми мероприятиями и кураторскими часами, а включать внедрение новых, эффективных методов, ориентированных на личностное развитие студентов.

Участники отметили, что идеалом национального образования является формирование духовно развитого, нравственного, творческого и ответственного гражданина, неравнодушного к судьбе отечества.

По итогам совещания руководителям вузов рекомендовано активизировать работу по воспитанию молодежи, повышению уровня патриотизма, гражданской ответственности и культурного развития студентов, развитию их самостоятельного и критического мышления, а также поддержке механизмов студенческого самоуправления.