Ротация студентов между регионами: новая инициатива вызвала вопросы в обществе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о запуске системы ротации студентов, обучающихся по бюджетной квоте. С сентября 2027 года планируется перераспределять бюджетные места между регионами: абитуриентов с юга будут направлять учиться на север, а северян — в южные области.

Ежегодно около 10 тысяч выпускников получают бюджетные места в высших учебных заведениях. Предполагается, что по 5 тысяч студентов из северных и южных регионов будут обучаться вне регионов проживания.

По мнению главы государства, через 20–30 лет такая система приведет к естественному исчезновению регионального противопоставления и сформирует новое поколение управленцев с общенациональным мышлением.

Захотят ли студенты менять место жительства?

В обществе появились вопросы. Как будет работать система? Почему студент, проходящий по баллам Общереспубликанского тестирования в один из бишкекских вузов, должен, допустим, ехать в Баткен или Манас? Будет ли в малых городах обеспечено качество образования? Что будет с теми, кто откажется ехать?

Мать студента второго курса, обучающегося в одном из государственных университетов в Бишкеке, интересуется, как будут выбирать студентов, и надеется, что это не коснется ее сына.

«Полагаю, ротация касается факультетов и специальностей, которые есть и в столице, и в регионах. У сына новый факультет, на юге нет такого направления. Более того, даже в Бишкеке учебы до сих пор нет нормальной, а в региональном вузе, думаю, тем более. Пусть для начала проведут ротацию и повышение квалификации преподавателей, а то многие еще из 1980-х, которые нас учили и сейчас работают по тем же методикам, хотя технологии давно ушли вперед», — посетовала он.

Женщина добавила, что выпускники столичных школ, получающие высшее образование в Бишкеке, как правило, еще не один год живут с родителями. Таким образом, они обеспечены жильем и питанием до тех пор, пока не получат диплом и не найдут работу. В случае вынужденного переезда в регион встанет вопрос ежемесячных расходов на проживание и питание. «Не проще ли тогда отказаться от государственного гранта?» — размышляет бишкекчанка.

Студент первого курса, переехавший из Таласа для учебы в Бишкеке, тоже признался, что не хотел бы учиться, например, в Оше. «Если бы государство отправляло студентов учиться по обмену в заграничные университеты, тогда другое дело», — считает молодой человек.

Он отметил, что живет в общежитии, где условия оставляют желать лучшего.

«После заезда мы с ребятами сделали косметический ремонт в комнате — побелили и покрасили за свой счет. Мебель старая и разбитая, но выкинуть ее нельзя — все учтено. Стульев на всех не хватает. Матрасы с просевшими пружинами, спать неудобно. В коридорах полы некрашеные. Единственное, что относительно новое — пластиковые окна, но установлены некачественно. В месяц за такую комнату приходится платить 2,5 тысячи сомов, причем оплату берут за год вперед. Есть общежитие получше — там комната обойдется в 10 тысяч сомов в месяц. Не думаю, что студенты, живущие в Бишкеке, захотят менять домашние условия на такие спартанские условия», — добавил он.

Проект в процессе разработки

Ответов на вопросы общественности у чиновников пока нет. Как сообщилив Министерстве науки, высшего образования и инноваций (МНВОИ), программа региональной мобильности студентов находится на стадии разработки.

По словам представителей ведомства, программа направлена на расширение доступа к высшему образованию и стимулирование мобильности студентов между регионами страны.

Обучение и проживание в одной среде, обмен идеями способствует формированию естественной и эффективной межрегиональной интеграции среди молодежи. Министерство науки, высшего образования и инноваций

«Реализация программ академической мобильности является частью реформ, проводимых в системе высшего профессионального образования. Они направлены на повышение качества высшего образования, укрепление социальной справедливости и развитие человеческого капитала в соответствии с современными требованиями рынка труда и технологического развития», — отметили в МНВОИ.

Немного статистики

Наибольший процент зачисленных на грантовые места (48,2 процента) отмечается среди выпускников сельских школ.

По данным отчета Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО), проводящего Общереспубликанское тестирование в Кыргызстане, в 2025 году в ОРТ участвовали 57 тысяч 458 абитуриентов, из них на бюджетные места вузов зачислили 7 тысяч 103 человека. Часть государственных грантов осталась невостребованной.

В отчете представлено распределение абитуриентов, зачисленных на грантовые места по вузам и районам республики.

Например, из Баткена на грантовые места вузов зачислены 236 абитуриентов. Среди выбранных ими вузов как столичные (КГТУ, КГМА, КНУ, КГУ и другие), так и университеты в Оше и Баткене.

Абитуриенты из Джалал-Абадской области, зачисленные на бюджет, выбирали вузы в Оше, Бишкеке и Манасе.

Есть абитуриенты из Бишкека, получившие грант и зачисленные в университеты в Манасе, Оше, Иссык-Куле, Таласе и Баткене. Такие случаи единичные, но есть.

Мобильность не только для студентов, но и преподавателей

По словам ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Догдурбека Чонтоева, в вузе в настоящее время обучается около 30 тысяч студентов, и больше половины из них — приезжие из регионов.

Он напомнил, что указом президента к КНУ присоединили Баткенский, Таласский и Нарынский государственные университеты. В рамках этого начали расширять академическую мобильность студентов — учащиеся из регионов приезжают в столицу на месяц, модуль или семестр.

Студентов из Бишкека не отправляют в малые города — пока не создадут жилищные условия и не построят общежития. Но планы есть.

Кроме того, ведущие профессора КНУ начали вести лекции в областных филиалах.

«В Национальном университете профессорско-преподавательский состав насчитывает около 2 тысяч человек, из них почти 180 докторов наук и 570 кандидатов наук, а в регионах остепененных сотрудников маловато. Поэтому в рамках указа мы и начали отправлять ведущих профессоров прочитать на местах по одному курсу», — сказал он 24.kg.

Относительно инициативы президента Догдурбек Чонтоев отметил, что пока конкретного механизма нет. Однако подчеркнул: речи о том, что студент должен учиться все 4-5 лет в другом регионе, нет. Это может быть модуль, семестр или другой временный курс обучения.

«Заставлять никого не будем, однозначно. При взаимовыгодных условиях, наверняка, появятся желающие около полугода (один семестр) обучаться в регионах. Допустим, кто-то из Баткена захочет поехать в Нарын или Талас, или кто-то из Бишкека захочет поехать в Баткен. То есть явной проблемы я не вижу. Единственное, студентов нужно обеспечить жильем на местах и частично помочь с проездом и питанием», — отметил ректор.

Дать свободу выбора

По мнению директора Центра анализа государственной политики Алмаза Тажыбая, два главных вопроса, которые предстоит решить для ротации студентов — жилищный и логистический.

«Но захотят ли сами студенты ехать в другие города? Если кого-то будут заставлять, то они, скорее всего, будут уходить из вуза. И в чем вообще цель задумки? — размышляет он. — Если бы у нас была Болонская система, студенты могли бы сами выбирать, в какой партнерский вуз им ехать на семестр или более, в зависимости от того, где работает интересующий их преподаватель или профессор, сильный в той или иной области. Деньги в таком случае «следуют» за учащимся.

Представьте, часть студентов баткенского или ошского университета решит поехать в Бишкек. Тогда эти вузы потеряют часть финансирования. Они не заинтересованы в этом. Кроме того, в наших вузах отличается уровень подготовки преподавателей. Если повысить конкуренцию университетов, то студенты будут с удовольствием выбирать учебное заведение. Но это должно быть добровольно».

Что касается борьбы с регионализмом, Алмаз Тажыбай считает, что население и так не делится по региональному признаку в отличие от некоторых политиков.

«Давно пора проводить самоидентификацию нации, объединять население в культурном и языковом плане. Надо доносить до граждан, что мы одна нация, несмотря на этнические и географические различия. Нужно гордиться нашим многообразием», — добавил он.