19:44
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и выставки

7-10 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-10 октября. Мастер-классы

В месяц открытых дверей в музеях страны КНМИИ проведет мастер-классы по акварели и вышивке по войлоку. Будут и обзорные экскурсии.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7 октября. Концерт Рамиля

Певец и автор песен Рамиль прошел путь от уличного хип-хопа до топ-чартов всего за пару лет, громко заявив о себе дебютным треком «Хочешь со мной», который возглавил VK-чарты и закрепил за ним статус нового голоса поп-рэпа.

«Бишкек-арена», 18.00.

9 октября. Стендап-концерт Славы Никифорова

Казахстанский комик — частый гость шоу Setaptar, «Поговорим откровенно», «Или чо» и других. Активно развивает свой YouTube-канал, где делится не только сольными концертами, но и размышлениями на разные темы.

Munchen pub, 20.30.

9 октября. Trio Concert

Прозвучат произведения известных композиторов в исполнении лауреаток международных конкурсов Софьи Су (скрипка), Алтынай Ибраимовой (фортепиано) и Нурайым Джолбунова (виолончель).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

9 октября. концерт «Музыка без границ»

Солисты Кыргызского театра оперы и балета в камерной атмосфере исполнят известные произведения: от оперных арий до народных и эстрадных песен.

«Галерея М», 19.00.


9 октября. Кинопремьеры

«Изумительная Мокси» (мультфильм). Самоуверенная домашняя кошка Мокси осталась совсем одна в глуши на юге Франции. Теперь ей надо найти дорогу домой к хозяйке. Ее спутниками становятся те, кого она раньше на дух не переносила: глуповатый пес и ворчливая птица. Их путешествие, полное приключений, помогает Мокси увидеть мир и понять, что такое настоящая дружба.

«Ужастики. Ожившие рисунки» (фэнетези). Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в волшебный пруд, и все ее творения внезапно оживают. Но есть нюанс — девочка обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья вынуждены объединиться и понять, как их остановить.

«Трон: Арес» (фантастика). Продолжение истории о кибервселенной, где живут виртуальные люди с реальными чувствами, царит диктатура и проходят гладиаторские бои. Возвращение старого соперника запускает игру по новым правилам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345795/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: детские шоу, опера-дастан и кинопоказы
В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и продовольственная ярмарка
Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о творческих связях между театрами
В Минске пройдет выставка «Иннопром» с участием глав правительств стран ЕАЭС
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и фестиваль
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, стендап-концерты и кинопоказы
Афиша Бишкека на неделю: романсы, кино и выставки
Афиша Бишкека на выходные: рок, кино и детские шоу
Кыргызстан представил продукцию отечественных швейных предприятий в Париже
Национальные бренды Кыргызстана представили на выставках в Малайзии и России
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября увеличили пенсии: средний ее&nbsp;размер достиг 11226 сомов В Кыргызстане с 1 октября увеличили пенсии: средний ее размер достиг 11226 сомов
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
5 октября, воскресенье
19:12
Казанский полумарафон. Нурсултан Кенешбеков снова обновил рекорд Кыргызстана Казанский полумарафон. Нурсултан Кенешбеков снова обнов...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и выставки
18:30
6 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:55
Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году
17:11
На Запорожской АЭС серьезная ситуация для ядерной безопасности — МАГАТЭ