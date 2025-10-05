Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и выставки

7-10 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-10 октября. Мастер-классы

В месяц открытых дверей в музеях страны КНМИИ проведет мастер-классы по акварели и вышивке по войлоку. Будут и обзорные экскурсии.

7 октября. Концерт Рамиля

Певец и автор песен Рамиль прошел путь от уличного хип-хопа до топ-чартов всего за пару лет, громко заявив о себе дебютным треком «Хочешь со мной», который возглавил VK-чарты и закрепил за ним статус нового голоса поп-рэпа.

«Бишкек-арена», 18.00.

9 октября. Стендап-концерт Славы Никифорова

Казахстанский комик — частый гость шоу Setaptar, «Поговорим откровенно», «Или чо» и других. Активно развивает свой YouTube-канал, где делится не только сольными концертами, но и размышлениями на разные темы.

Munchen pub, 20.30.

9 октября. Trio Concert

Прозвучат произведения известных композиторов в исполнении лауреаток международных конкурсов Софьи Су (скрипка), Алтынай Ибраимовой (фортепиано) и Нурайым Джолбунова (виолончель).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

9 октября. концерт «Музыка без границ»

Солисты Кыргызского театра оперы и балета в камерной атмосфере исполнят известные произведения: от оперных арий до народных и эстрадных песен.

«Галерея М», 19.00.





9 октября . Кинопремьеры

«Изумительная Мокси» (мультфильм). Самоуверенная домашняя кошка Мокси осталась совсем одна в глуши на юге Франции. Теперь ей надо найти дорогу домой к хозяйке. Ее спутниками становятся те, кого она раньше на дух не переносила: глуповатый пес и ворчливая птица. Их путешествие, полное приключений, помогает Мокси увидеть мир и понять, что такое настоящая дружба.

«Ужастики. Ожившие рисунки» (фэнетези). Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в волшебный пруд, и все ее творения внезапно оживают. Но есть нюанс — девочка обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья вынуждены объединиться и понять, как их остановить.

«Трон: Арес» (фантастика). Продолжение истории о кибервселенной, где живут виртуальные люди с реальными чувствами, царит диктатура и проходят гладиаторские бои. Возвращение старого соперника запускает игру по новым правилам.