Нацстатком Кыргызстана получил 50 новых автомобилей отечественного производства

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев передал территориальным органам Национального статистического комитета 50 новых автомобилей марки Chevrolet Cobalt.

Машины произведены на заводе «Тулпар Моторс», начавшем работу в 2024 году. «Передача автомобилей отечественного производства — это показатель общего развития и роста экономики», — отметил глава кабмина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул роль Нацстаткома как органа, отвечающего за сбор и распространение достоверной информации. Он напомнил, что в 2026 году статистическая служба страны отметит 100-летний юбилей.

Новые автомобили направят в районные и городские отделы статистики. Их планируют задействовать в октябре при проведении сельскохозяйственной переписи. В правительстве уверены, что техника поможет сделать работу службы более оперативной и эффективной.