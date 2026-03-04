10:00
Экономика

Кыргызстан остается лидером по экспорту новых автомобилей в Россию

Кыргызстан остается лидером по экспорту новых автомобилей в Россию по итогам февраля 2026 года. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его данным, импорт легковых машин в феврале вырос на 35 процентов.

В феврале в РФ было импортировано 46,8 тысячи легковых автомобилей. Это на 35 процентов больше, чем в феврале прошлого года (35 тысяч).

Ввоз новых легковых автомобилей (до трех лет) вырос на 29 процентов и составил 20,9 тысячи. Импорт подержанных автомобилей (старше трех лет) увеличился на 40 процентов — до 25,9 тысячи.

Лидерами по экспорту новых автомобилей остаются Китай (67,2 процента) и Кыргызстан (20,5 процента), отметил Сергей Целиков.

Ранее «Автостат» сообщал, что ввоз новых легковых автомобилей в Россию из Кыргызстана занял первое место среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2025 года и достиг 53,6 тысячи единиц.

