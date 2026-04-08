В Нацагентстве по инвестициям с китайской компанией обсудили поставки авто в КР

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров встретился с представителями компании A-CAR (ОсОО «Чуань И»). Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

По ее данным, стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в сфере автомобильного бизнеса, включая поставку и реализацию новых китайских автомобилей в Кыргызстан, а также развитие комплексной сервисной инфраструктуры.

Представители фирмы рассказали, что поставляют машины ведущих китайских и международных брендов и предоставляют полный спектр услуг «под ключ», включая техобслуживание, финансовое сопровождение, регистрацию и страхование транспортных средств.

Равшанбек Сабиров отметил важность привлечения инвестиций в автомобильный сектор, подчеркнув, что реализация подобных проектов способствует развитию рынка, повышению качества услуг и созданию новых рабочих мест.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, договорились о проработке конкретных направлений взаимодействия и подписали меморандум о взаимопонимании, ориентированный на развитие партнерства.
Материалы по теме
О правилах езды на авто с кыргызстанскими номерами в РФ рассказали в МВД
«Автопоиск» в Бишкеке: милиция проверяет машины и ищет угнанный транспорт
Кыргызстан остается лидером по экспорту новых автомобилей в Россию
В Кыргызстане хотят запретить ввоз и перерегистрацию авто без катализаторов
Национальной академии наук передали ключи от новых служебных автомобилей
Доля электромобилей в автопарке Кыргызстана составляет менее 1 процента
Медикам Нарынской области Камчыбек Ташиев вручил 20 новых автомобилей
В 2025 году каждая вторая Toyota в России импортирована через Кыргызстан
Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в 2025 году
Внимание! Водителей предупредили о тумане на дорогах Чуйской области
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Национальный центр фтизиатрии возглавил Урматбек Боржиев
Русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова получил международную премию в России
В Бишкеке выявили жителей с синдромом Плюшкина: во дворах годами копили мусор
Эдиль Байсалов может быть назначен послом Кыргызстана в США