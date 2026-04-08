В Нацагентстве по инвестициям с китайской компанией обсудили поставки авто в КР

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров встретился с представителями компании A-CAR (ОсОО «Чуань И»). Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

По ее данным, стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в сфере автомобильного бизнеса, включая поставку и реализацию новых китайских автомобилей в Кыргызстан, а также развитие комплексной сервисной инфраструктуры.

Представители фирмы рассказали, что поставляют машины ведущих китайских и международных брендов и предоставляют полный спектр услуг «под ключ», включая техобслуживание, финансовое сопровождение, регистрацию и страхование транспортных средств.

Равшанбек Сабиров отметил важность привлечения инвестиций в автомобильный сектор, подчеркнув, что реализация подобных проектов способствует развитию рынка, повышению качества услуг и созданию новых рабочих мест.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, договорились о проработке конкретных направлений взаимодействия и подписали меморандум о взаимопонимании, ориентированный на развитие партнерства.