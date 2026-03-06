14:16
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

О правилах езды на авто с кыргызстанскими номерами в РФ рассказали в МВД

В МВД России дали разъяснения правил эксплуатации автомобилей с кыргызстанскими номерами на территории страны.

Отмечается, что в последнее время на российских дорогах появляется все больше машин с номерами KG, при этом за рулем зачастую сидят не кыргызстанцы, а граждане РФ.  

В МВД России подчеркнули, что выпущенные в обращение на территории государств — членов ЕАЭС автомобили могут законно участвовать в дорожном движении на территории страны при условии соблюдения законодательства.

«Обязательным условием допуска к участию в дорожном движении является наличие действующего договора ОСАГО, в котором указан водитель, управляющий транспортным средством. Использование на территории Российской Федерации транспортных средств, зарегистрированных в странах — участницах ЕАЭС, в том числе в Кыргызской Республике, осуществляется без применения режима временного ввоза», — говорится в сообщении.

В ведомстве также указали, что водители, которые приобретают авто с целью его постоянной эксплуатации на дорогах России, обязаны поставить его на учет в ГАИ.

«В случае приобретения транспортного средства с намерением его постоянной эксплуатации на территории РФ у нового владельца возникает обязанность по его государственной регистрации... Владелец машины обязан обратиться в регистрационное подразделение для постановки ее на государственный учет в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете в России», — уточнили в МВД РФ.

Отмечается, что для постановки автомобиля на учет обязательно наличие электронного паспорта (ЭПТС) со статусом «действующий». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364797/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат призвал не оставлять без внимания кыргызстанцев в российских тюрьмах
«Автопоиск» в Бишкеке: милиция проверяет машины и ищет угнанный транспорт
Кыргызстан остается лидером по экспорту новых автомобилей в Россию
В Кыргызстане хотят запретить ввоз и перерегистрацию авто без катализаторов
Депутат: В России продают поддельные паспорта и водительские права Кыргызстана
Национальной академии наук передали ключи от новых служебных автомобилей
Доля электромобилей в автопарке Кыргызстана составляет менее 1 процента
Россия остается главным стратегическим партнером Кыргызстана — исследование
Генсек НАТО поддержал инициативу Эммануэля Макрона о диалоге с Россией
Квоты на лечение, стажировки для врачей. О чем говорили главы Минздрава КР и РФ
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
Новые победители акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Новые победители акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер церемонии Ring the Bell for Gender Equality «Элдик Банк» — партнер церемонии Ring the Bell for Gender Equality
Особые цены на&nbsp;особенные подарки: в&nbsp;офисах Beeline идет распродажа iPhone Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone
6 марта, пятница
14:11
В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении серии краж В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении...
14:04
Житель Сузакского района извинился за ложные слухи об аэропорте «Джалал-Абад»
13:57
В городе Ош семье с тройней вручили 50 тысяч сомов от имени мэра
13:56
Аудит Счетной палаты. В Минтруда выявили финнарушения на 36 миллионов сомов
13:43
Автодорогу Арал — Казарман расчищают от камнепада