О правилах езды на авто с кыргызстанскими номерами в РФ рассказали в МВД

В МВД России дали разъяснения правил эксплуатации автомобилей с кыргызстанскими номерами на территории страны.

Отмечается, что в последнее время на российских дорогах появляется все больше машин с номерами KG, при этом за рулем зачастую сидят не кыргызстанцы, а граждане РФ.

В МВД России подчеркнули, что выпущенные в обращение на территории государств — членов ЕАЭС автомобили могут законно участвовать в дорожном движении на территории страны при условии соблюдения законодательства.

«Обязательным условием допуска к участию в дорожном движении является наличие действующего договора ОСАГО, в котором указан водитель, управляющий транспортным средством. Использование на территории Российской Федерации транспортных средств, зарегистрированных в странах — участницах ЕАЭС, в том числе в Кыргызской Республике, осуществляется без применения режима временного ввоза», — говорится в сообщении.

В ведомстве также указали, что водители, которые приобретают авто с целью его постоянной эксплуатации на дорогах России, обязаны поставить его на учет в ГАИ.

«В случае приобретения транспортного средства с намерением его постоянной эксплуатации на территории РФ у нового владельца возникает обязанность по его государственной регистрации... Владелец машины обязан обратиться в регистрационное подразделение для постановки ее на государственный учет в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете в России», — уточнили в МВД РФ.

Отмечается, что для постановки автомобиля на учет обязательно наличие электронного паспорта (ЭПТС) со статусом «действующий».