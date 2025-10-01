Госрегистр в Бишкеке вновь изменил график работы: теперь принимают с 7 утра

Бишкекский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (Госрегистр) изменил график работы. Решение приняли, чтобы уменьшить очереди и сократить время ожидания граждан, отметили в ведомстве.

Новый график работы Будни — с 07.00 до 18.00. Выходные — с 10.00 до 16.00 (в эти дни проводят только оформление сделок). Перерыв на обед оставили с 12.00 до 13.00.

В последнее время на работу филиала часто жалуются из-за больших очередей. В ведомстве ранее признали проблемы, включая, что здание Госрегистра не приспособлено для обслуживания такого числа граждан.

Для удобства граждан также ввели возможность получать ряд услуг онлайн через приложение «Түндүк».