График работы Госцентра по регистрации авто в майские праздники

Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента КР сообщил о графике работы в период майских праздничных дней.
1-10 мая ряд территориальных подразделений центра будет работать в штатном режиме для оформления и переоформления
город Бишкек:
- Бишкекский городской отдел («Аю Гранд»);
- отдел «Биримдик 24».
город Ош:
- Ошский региональный отдел;
- Ошский городской отдел.
город Манас:
- Джалал-Абадский региональный отдел.
город Каракол:
- Каракольский отдел.
График работы: с 08.30 до 17.30.
В ведомстве также рекомендуют гражданам пользоваться онлайн-услугами через мобильное приложение «Түндүк» для регистрации и перерегистрации транспортных средств. Это позволит сократить время визита — в подразделение нужно будет обратиться только для получения свидетельства о регистрации и государственных номерных знаков.