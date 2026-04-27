Общество

График работы Госцентра по регистрации авто в майские праздники

Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента КР сообщил о графике работы в период майских праздничных дней.

1-10 мая ряд территориальных подразделений центра будет работать в штатном режиме для оформления и переоформления 

город Бишкек:

  • Бишкекский городской отдел («Аю Гранд»);
  • отдел «Биримдик 24».

город Ош:

  • Ошский региональный отдел;
  • Ошский городской отдел.

город Манас:

  • Джалал-Абадский региональный отдел.

город Каракол:

  • Каракольский отдел.

График работы: с 08.30 до 17.30.

В ведомстве также рекомендуют гражданам пользоваться онлайн-услугами через мобильное приложение «Түндүк» для регистрации и перерегистрации транспортных средств. Это позволит сократить время визита — в подразделение нужно будет обратиться только для получения свидетельства о регистрации и государственных номерных знаков.
