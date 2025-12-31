Как коммерческие банки будут работать в новогодние праздники

Новогодние каникулы — это не повод откладывать важные финансовые вопросы. Если вам понадобятся банковские услуги с 1 по 11 января 2026 года, лучше заранее узнать график работы отделений.
Редакция 24.kg собрала информацию, какие банки и в какие дни будут принимать клиентов в новогодние каникулы.
«Айыл Банк»
С 1 по 7 января — выходные.
8-10 января рабочие дни по графику субботы, но только для некоторых отделений, указанных в утвержденном перечне.
Подробная информация, какие именно точки обслуживания будут работать 8-10 января, размещена на официальном сайте банка. Рекомендуем ознакомиться заранее.
«Элдик Банк»
8-10 января будут открыты сберегательные кассы, которые работают по режиму субботы. В данный период можно провести платежи, отправлять и получать переводы.
С 5 января начнут работать выездные кассы при ГТС и ГУОБДД МВД.
С 8 января начнут работать центры обслуживания клиентов.
С 12 января все отделения банка начнут работать в обычном режиме.
Для уточнения информации можете обращаться в контакт-центр по номеру 9111 или написать на WhatsАpp 0706911111.
«Оптима Банк»
С 1 по 4 января — выходные.
5-6 января обслуживание клиентов будет осуществляться в следующих подразделениях:
- СК №
018-17-36, город Бишкек, микрорайон «Асанбай», 52/3; СК № 018-09-37, город Бишкек, проспект Чуй, 92, торговый центр «ГУМ»; СК № 018-17-34, город Бишкек, улица Шопокова, 91, торговый центр «ЦУМ-2»; СК № 018-17-43 (розничный центр), город Бишкек, улица Киевская, 104а; СК № 018-17-26, город Бишкек, микрорайон «Джал-23», 92/1; СК № 018-11-45, город Бишкек, улица Ибраимова, 115/2, торговый центр «Дордой Плаза»; СК № 018-11-03, город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 299в, ТРЦ «Ала-Арча»;
- филиал № 3 в Бишкеке и его подразделения;
- филиал № 4 в Бишкеке и его подразделения;
СК № 018-04-50, город Ош, бизнес-центр MAXCOM Urban Mall;
- филиал № 1 в Оше и его подразделения;
- филиал в Манасе и его подразделение;
- филиал в Караколе и его подразделение;
СК № 018-12-51 в Чолпон-Ате. СК № 018-17-36, город Бишкек; СК № 018-09-37, город Бишкек; СК № 018-17-34, город Бишкек; СК № 018-17-43, город Бишкек; СК № 018-17-26, город Бишкек; СК № 018-11-45, город Бишкек; СК № 018-11-03, город Бишкек; СК № 018-04-50, город Ош.
Филиал № 1 в Оше
MBANK
MBANK
«Банк Компаньон»
«Коммерческий банк КСБ»
сберегательная касса № 046-8-2 «Бишкек парк» работает со 2 по 11 января с 10.00 до 20.00. В выходные производится только операционное обслуживание. Филиал «Советская» — с 9.00 до 20.00. Сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл» — с 10.00 до 20.00.
«О!Банк»
«Керемет Банк»
«Керемет Банк»
«ЭкоИсламикБанк»