Как коммерческие банки будут работать в новогодние праздники

Новогодние каникулы — это не повод откладывать важные финансовые вопросы. Если вам понадобятся банковские услуги с 1 по 11 января 2026 года, лучше заранее узнать график работы отделений.

Редакция 24.kg собрала информацию, какие банки и в какие дни будут принимать клиентов в новогодние каникулы.

«Айыл Банк»

С 1 по 7 января — выходные.

8-10 января рабочие дни по графику субботы, но только для некоторых отделений, указанных в утвержденном перечне.

Подробная информация, какие именно точки обслуживания будут работать 8-10 января, размещена на официальном сайте банка. Рекомендуем ознакомиться заранее.

«Элдик Банк»

8-10 января будут открыты сберегательные кассы, которые работают по режиму субботы. В данный период можно провести платежи, отправлять и получать переводы.

С 5 января начнут работать выездные кассы при ГТС и ГУОБДД МВД.

С 8 января начнут работать центры обслуживания клиентов.

С 12 января все отделения банка начнут работать в обычном режиме.

Для уточнения информации можете обращаться в контакт-центр по номеру 9111 или написать на WhatsАpp 0706911111.

«Оптима Банк»

С 1 по 4 января — выходные.

5-6 января обслуживание клиентов будет осуществляться в следующих подразделениях:

СК № 018-17-36, город Бишкек, микрорайон «Асанбай», 52/3;

СК № 018-09-37, город Бишкек, проспект Чуй, 92, торговый центр «ГУМ»;

СК № 018-17-34, город Бишкек, улица Шопокова, 91, торговый центр «ЦУМ-2»;

СК № 018-17-43 (розничный центр), город Бишкек, улица Киевская, 104а;

СК № 018-17-26, город Бишкек, микрорайон «Джал-23», 92/1;

СК № 018-11-45, город Бишкек, улица Ибраимова, 115/2, торговый центр «Дордой Плаза»;

СК № 018-11-03, город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 299в, ТРЦ «Ала-Арча»;

филиал № 3 в Бишкеке и его подразделения;

филиал № 4 в Бишкеке и его подразделения;

СК № 018-04-50, город Ош, бизнес-центр MAXCOM Urban Mall;

филиал № 1 в Оше и его подразделения;

филиал в Манасе и его подразделение;

филиал в Караколе и его подразделение;

СК № 018-12-51 в Чолпон-Ате.

7 января работают следующие подразделения:

СК № 018-17-36, город Бишкек;

СК № 018-09-37, город Бишкек;

СК № 018-17-34, город Бишкек;

СК № 018-17-43, город Бишкек;

СК № 018-17-26, город Бишкек;

СК № 018-11-45, город Бишкек;

СК № 018-11-03, город Бишкек;

СК № 018-04-50, город Ош.

Филиал № 1 в Оше

С 8 по 10 января работают подразделения с шестидневным и семидневным режимом.

11 января (воскресенье) работают подразделения с семидневным режимом.

С 12 января все подразделения банка работают в штатном режиме.

MBANK

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы коммерческого банка.

«Банк Компаньон»

С 1 по 4 января обслуживать клиентов в отделениях банка не будут.

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы банка, работающие с 5 по 11 января.

Кол-центр по номеру 8800, онлайн-чаты и WhatsApp работают круглосуточно, без выходных.

«Коммерческий банк КСБ»

С 1 по 9 января подразделения банка не работают в связи с официальными праздниками, кроме:

сберегательная касса № 046-8-2 «Бишкек парк» работает со 2 по 11 января с 10.00 до 20.00. В выходные производится только операционное обслуживание.

С 5 по 11 января в стандартном режиме работают следующие подразделения:

Филиал «Советская» — с 9.00 до 20.00.

В субботу производится только операционное обслуживание.

Сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл» — с 10.00 до 20.00.

«О!Банк»

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы банка в праздники.

Все финансовые услуги и операции доступны круглосуточно и без выходных в супераппе «Мой О!».

«Керемет Банк»

С 1 по 11 января во всех отделениях банка выходные.

С 12 января банк работает в обычном режиме.

По всем вопросам вы можете обращаться в круглосуточный контакт-центр: +996557554444 (WhatsApp), +996312554444, +996703554444, +996997554444, +996227554444.

«ЭкоИсламикБанк»

С 1 по 4 января — выходные.

5 и 6 января подразделения банка работают по сокращенному режиму.

7 января — выходный.

8 и 9 января подразделения банка работают по сокращенному режиму.

10 и 11 января — выходные для всех подразделений.

С 12 января все подразделения банка работают в штатном режиме.

«Банк Азии»

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы банка.

«ФинансКредитБанк»

С 1 по 11 января — выходные. Работают только отдельные офисы.

5, 6 и 8 января — пятичасовой режим работы для Джалал-Абадского филиала ОАО «ФКБ» — СК № 047-06-15 и 047-06-27.

5, 6 и 10 января — пятичасовой режим работы для сберегательных касс Ошского филиала ОАО «ФКБ» — СК № 047-1-03, 047-1-08, 047-1-12 и 047-1-35.

5, 6 и 10 января пятичасовой режим работы для СК № 047-1-10 и 047-1-20.