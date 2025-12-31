13:24
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Экономика

Как коммерческие банки будут работать в новогодние праздники

Новогодние каникулы — это не повод откладывать важные финансовые вопросы. Если вам понадобятся банковские услуги с 1 по 11 января 2026 года, лучше заранее узнать график работы отделений.

Редакция 24.kg собрала информацию, какие банки и в какие дни будут принимать клиентов в новогодние каникулы.

«Айыл Банк»

С 1 по 7 января — выходные.

8-10 января рабочие дни по графику субботы, но только для некоторых отделений, указанных в утвержденном перечне.

Подробная информация, какие именно точки обслуживания будут работать 8-10 января, размещена на официальном сайте банка. Рекомендуем ознакомиться заранее.

«Элдик Банк»

8-10 января будут открыты сберегательные кассы, которые работают по режиму субботы. В данный период можно провести платежи, отправлять и получать переводы.

С 5 января начнут работать выездные кассы при ГТС и ГУОБДД МВД.

С 8 января начнут работать центры обслуживания клиентов.

С 12 января все отделения банка начнут работать в обычном режиме.

Для уточнения информации можете обращаться в контакт-центр по номеру 9111 или написать на WhatsАpp 0706911111.

«Оптима Банк»

С 1 по 4 января — выходные.

5-6 января обслуживание клиентов будет осуществляться в следующих подразделениях:

  • СК № 018-17-36, город Бишкек, микрорайон «Асанбай», 52/3;
  • СК № 018-09-37, город Бишкек, проспект Чуй, 92, торговый центр «ГУМ»;
  • СК № 018-17-34, город Бишкек, улица Шопокова, 91, торговый центр «ЦУМ-2»;
  • СК № 018-17-43 (розничный центр), город Бишкек, улица Киевская, 104а;
  • СК № 018-17-26, город Бишкек, микрорайон «Джал-23», 92/1;
  • СК № 018-11-45, город Бишкек, улица Ибраимова, 115/2, торговый центр «Дордой Плаза»;
  • СК № 018-11-03, город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 299в, ТРЦ «Ала-Арча»;
  • филиал № 3 в Бишкеке и его подразделения;
  • филиал № 4 в Бишкеке и его подразделения;
    •
  • СК № 018-04-50, город Ош, бизнес-центр MAXCOM Urban Mall;
  • филиал № 1 в Оше и его подразделения;
  • филиал в Манасе и его подразделение;
  • филиал в Караколе и его подразделение;
    •
  • СК № 018-12-51 в Чолпон-Ате. 

7 января работают следующие подразделения: 

  • СК № 018-17-36, город Бишкек;
  • СК № 018-09-37, город Бишкек;
  • СК № 018-17-34, город Бишкек;
  • СК № 018-17-43, город Бишкек;
  • СК № 018-17-26, город Бишкек;
  • СК № 018-11-45, город Бишкек;
  • СК № 018-11-03, город Бишкек;
  • СК № 018-04-50, город Ош. 

Филиал № 1 в Оше

С 8 по 10 января работают подразделения с шестидневным и семидневным режимом.

11 января (воскресенье) работают подразделения с семидневным режимом.

С 12 января все подразделения банка работают в штатном режиме.

MBANK

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы коммерческого банка.

«Банк Компаньон»

С 1 по 4 января обслуживать клиентов в отделениях банка не будут.

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы банка, работающие с 5 по 11 января.

Кол-центр по номеру 8800, онлайн-чаты и WhatsApp работают круглосуточно, без выходных.

«Коммерческий банк КСБ»

С 1 по 9 января подразделения банка не работают в связи с официальными праздниками, кроме:

  • сберегательная касса № 046-8-2 «Бишкек парк» работает со 2 по 11 января с 10.00 до 20.00. В выходные производится только операционное обслуживание. 

С 5 по 11 января в стандартном режиме работают следующие подразделения:

  • Филиал «Советская» — с 9.00 до 20.00.

В субботу производится только операционное обслуживание.

  • Сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл» — с 10.00 до 20.00.

«О!Банк»

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы банка в праздники.

Все финансовые услуги и операции доступны круглосуточно и без выходных в супераппе «Мой О!».

«Керемет Банк»

С 1 по 11 января во всех отделениях банка выходные.

С 12 января банк работает в обычном режиме.

По всем вопросам вы можете обращаться в круглосуточный контакт-центр: +996557554444 (WhatsApp), +996312554444, +996703554444, +996997554444, +996227554444.

«ЭкоИсламикБанк»

С 1 по 4 января — выходные.

5 и 6 января подразделения банка работают по сокращенному режиму.

7 января — выходный.

8 и 9 января подразделения банка работают по сокращенному режиму.

10 и 11 января — выходные для всех подразделений.

С 12 января все подразделения банка работают в штатном режиме.

«Банк Азии»

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы банка.

«ФинансКредитБанк»

С 1 по 11 января — выходные. Работают только отдельные офисы. 

5, 6 и 8 января — пятичасовой режим работы для Джалал-Абадского филиала ОАО «ФКБ» — СК № 047-06-15 и 047-06-27.

5, 6 и 10 января — пятичасовой режим работы для сберегательных касс Ошского филиала ОАО «ФКБ» — СК № 047-1-03, 047-1-08, 047-1-12 и 047-1-35.

5, 6 и 10 января пятичасовой режим работы для СК № 047-1-10 и 047-1-20. 

8, 9 и 10 января  — пятичасовой режим работы для СК № 047-1-26.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356719/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов
«Фридом банк Казахстан» хочет создать «дочку» в Кыргызстане
В ЕС прокомментировали санкции против двух кыргызстанских банков
ЕС не может обосновать санкционное давление на банки Кыргызстана — глава МИД
С 1 декабря филиалы Госцентра по регистрации ТС в Бишкеке меняют график работы
Прибыль финансового сектора Кыргызстана возросла почти вдвое
Канада ввела санкции против одного из кыргызстанских банков
Нацбанк Кыргызстана не будет контролировать Государственный банк развития
Нацбанк КР ужесточает контроль за ценами и монополиями в банковской сфере
В одном из банков Бишкека заметили полуголую девушку
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;декабря Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на 30 декабря
Рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому, доллар подешевел. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
Новогодняя корзина Бишкека на&nbsp;27&nbsp;декабря. Сколько денег семья потратит на&nbsp;еду Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег семья потратит на еду
Поставки товаров из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию серьезно затруднились&nbsp;&mdash; эксперт Поставки товаров из Кыргызстана в Россию серьезно затруднились — эксперт
Бизнес
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
31 декабря, среда
13:21
В Дипломатической академии МИД КР новый ректор В Дипломатической академии МИД КР новый ректор
13:05
Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
13:00
Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
12:40
Пять тысяч медработников в КР получат ипотечные квартиры вне очереди
12:28
$250 миллионов выделено на борьбу с дронами во время чемпионата мира по футболу