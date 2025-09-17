Госрегистр призвал граждан пользоваться онлайн-услугами, чтобы избежать очередей

В связи с жалобами на длинные очереди в бишкекском филиале Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (Госрегистр) сообщило, что временные неудобства связаны с переездом в бывшее здание Министерства иностранных дел. Оно не приспособлено для приема большого числа людей, что и вызывает скопление граждан.

Что делает агентство для решения проблемы:

Увеличение рабочего дня. Теперь филиал открыт ежедневно с 8.00 до 18.00 и по субботам с 10.00 до 16.00.

Граждан призывают использовать приложение «Тундук», в котором можно получить ряд услуг онлайн.

Сейчас для агентства строят современное здание, которое будет соответствовать всем требованиям и обеспечит комфортное обслуживание.

Ведомство просит граждан с пониманием отнестись к временным трудностям.